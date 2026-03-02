پاکستانی امپائرز احسن رضا اور آصف یعقوب دبئی میں پھنس گئے

آئی سی سی کی ٹکٹوں پر ایمریٹس ائر لائن سے دبئی پہنچے تو خطے میں جنگ نے کشیدگی پیدا کر دی

ویب ڈیسک March 02, 2026
facebook whatsup

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے ایلیٹ پینل میں شامل امپائرز خطے میں جاری کشیدگی کی وجہ سے احسن رضا اور آصف یعقوب دبئی میں پھنس گئے۔

پاکستان کے سیمی فائنل میں نہ پہنچنے پر امپائرز کا ورلڈ کپ سفر بھی ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں امپائرز سری لنکا میں ٹی 20 ورلڈ کپ کے میچز سپر وائز کر رہے تھے۔ پاکستانی امپائرز کو آئی سی سی نے بھارت میں میچوں کیلئے مقرر ہی نہیں کیا تھا۔

آئی سی سی کی ٹکٹوں پر ایمریٹس ائر لائن سے دبئی پہنچے تو خطے میں جنگ نے کشیدگی پیدا کر دی۔لا تعداد مسافروں کے ساتھ احسن رضا اور آصف یعقوب بھی دبئی میں پاکستان کی اڑان کے لیے منتظر ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایران اسرائیل کشیدگی کے اثرات، مشہور اداکارہ دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں

ایران اسرائیل کشیدگی کے اثرات، مشہور اداکارہ دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں

 Mar 02, 2026 05:36 PM |
ہانیہ عامر کی شادی کی افواہوں پر بھارتی گلوکار بادشاہ کا دلچسپ مشورہ

ہانیہ عامر کی شادی کی افواہوں پر بھارتی گلوکار بادشاہ کا دلچسپ مشورہ

 Mar 02, 2026 05:14 PM |
آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر شوبز انڈسٹری غم سے نڈھال

آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر شوبز انڈسٹری غم سے نڈھال

 Mar 02, 2026 01:42 PM |

متعلقہ

Express News

امریکی حملوں کے بعد ایران کا فیفا ورلڈکپ سے دستبرداری پر غور

Express News

عالمی انڈور روئنگ ریگاٹا میں پاکستان نے برانز میڈل جیت لیا

Express News

ٹی20 ورلڈ کپ 2026: سپر ایٹ تک رسائی، پاکستان کرکٹ ٹیم کو کتنی انعامی رقم ملی؟

Express News

مشرقِ وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال، پاکستان شاہینز اور انگلینڈ لائنز کا ون ڈے میچ منسوخ

Express News

ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر سلمان علی آغا کا کپتانی چھوڑنے سے متعلق اہم اعلان

Express News

ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ کے پہلے میچ میں پاکستان کی شاندار فتح

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو