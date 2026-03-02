ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان کی ناقص کارکردگی، پہلا استعفیٰ آگیا

استعفیٰ پی سی بی حکام کے حوالے کردیا گیا

ویب ڈیسک March 02, 2026
facebook whatsup

علیم ڈار پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی سے مستعفی ہوگئے ہیں۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ پی سی بی حکام کے حوالے کردیا ہے۔

ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈکپ میں پاکستان ٹیم سیمی فائنل تک پہنچنے میں ناکام رہی جس کے بعد علیم ڈار نے اپنی ذمہ داریوں سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ علیم ڈار کو 11 اکتوبر 2024 میں سلیکشن کمیٹی کا حصہ بنایا گیا تھا۔

سلیکشن کمیٹی میں اب عاقب جاوید اور اسد شفیق باقی رہ گئے ہیں ۔ ان کے ساتھ ڈیٹا اینالسٹ عثمان ہاشمی ہیں جن کو ووٹ دینے کا حق نہیں ۔وہ صرف  کرکٹرز کی رفارمنس پر سلیکٹرز کی رہنمائی کرتے ہیں ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایران اسرائیل کشیدگی کے اثرات، مشہور اداکارہ دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں

ایران اسرائیل کشیدگی کے اثرات، مشہور اداکارہ دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں

 Mar 02, 2026 05:36 PM |
ہانیہ عامر کی شادی کی افواہوں پر بھارتی گلوکار بادشاہ کا دلچسپ مشورہ

ہانیہ عامر کی شادی کی افواہوں پر بھارتی گلوکار بادشاہ کا دلچسپ مشورہ

 Mar 02, 2026 05:14 PM |
آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر شوبز انڈسٹری غم سے نڈھال

آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر شوبز انڈسٹری غم سے نڈھال

 Mar 02, 2026 01:42 PM |

متعلقہ

Express News

امریکی حملوں کے بعد ایران کا فیفا ورلڈکپ سے دستبرداری پر غور

Express News

عالمی انڈور روئنگ ریگاٹا میں پاکستان نے برانز میڈل جیت لیا

Express News

ٹی20 ورلڈ کپ 2026: سپر ایٹ تک رسائی، پاکستان کرکٹ ٹیم کو کتنی انعامی رقم ملی؟

Express News

مشرقِ وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال، پاکستان شاہینز اور انگلینڈ لائنز کا ون ڈے میچ منسوخ

Express News

ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر سلمان علی آغا کا کپتانی چھوڑنے سے متعلق اہم اعلان

Express News

ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ کے پہلے میچ میں پاکستان کی شاندار فتح

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو