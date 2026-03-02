قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے اپنے داماد اور فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کی حالیہ کارکردگی پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے ان کے بولنگ اسٹائل اور حکمت عملی پر سوالات اٹھا دیے۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں شاہین کی کارکردگی پر گفتگو کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے ایک پروگرام میں کہا کہ شاہین اتنے عرصے سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں، لیکن انہیں اب تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آخری اوور کرنا کہاں سے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے شاہین کو متعدد بار سمجھایا ہے مگر وہ بار بار ایک ہی غلطی دہرا رہے ہیں۔
سابق کپتان نے تکنیکی پہلو کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ جب رائٹ ہینڈ بیٹر کریز پر موجود ہو تو راؤنڈ دا وکٹ گیند نہیں کی جاتی اور اگر کی بھی جائے تو وکٹوں کے اندر کرائی جاتی ہے مگر شاہین اس بنیادی اصول کو نظر انداز کر رہے ہیں۔
شاہد آفریدی نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ہی غلطی بار بار کیوں کی جا رہی ہے اور ہمارے بولرز کو یہ بنیادی چیزیں کب سمجھ آئیں گی۔
انہوں نے ٹیم کے مجموعی رویے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ نہ کھلاڑی سیکھ رہے ہیں اور نہ ہی سیکھنے کی خواہش دکھا رہے ہیں جبکہ کچھ کھلاڑی یہ سمجھتے ہیں کہ میچ جتوانے کی ذمہ داری صرف ایک یا دو کھلاڑیوں کی ہوتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی ٹیم کی سوچ عالمی کرکٹ سے بہت پیچھے ہے اور اگر یہی طرزِ فکر برقرار رہا تو بہتری مشکل ہوگی۔