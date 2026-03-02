بھارت کیخلاف شکست کا ذمہ دار کون؟ ویسٹ انڈیز کپتان نے بتا دیا

ویسٹ انڈیز کے کپتان نے پریس کانفرنس میں اہم اعتراف کر لیا

ویب ڈیسک March 02, 2026
سپر ایٹ مرحلے میں بھارت کے خلاف شکست کے بعد ورلڈ کپ سے باہر ہونے والی ویسٹ انڈیز کے کپتان شے ہوپ نے ذمہ داری قبول کرلی۔

ویسٹ انڈیز کے کپتان شے ہوپ سے ایک سوال میں پوچھا گیا آیا ان کی اننگز نے ٹیم کے ایونٹ سے اخراج میں کردار ادا کیا۔

انہوں نے جواب دیا کہ جی، وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ انہیں زیادہ تیز کھیلنا چاہیے تھا۔ لیکن اس طرح کی صورتحال میں، جب آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو، ان کا نہیں خیال کہ انہوں نے بری بیٹنگ کی۔

انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اس طریقے سے نہیں کھیل پائے جیسے وہ عموماً کھیلتے ہیں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ بعض اوقات آپ گیند کو دور نہیں پھینک پا رہے ہوتے۔ دوسری جانب بھارتی بولر نے بھی عمدہ بولنگ کی۔
