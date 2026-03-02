سپر ایٹ مرحلے میں بھارت کے خلاف شکست کے بعد ورلڈ کپ سے باہر ہونے والی ویسٹ انڈیز کے کپتان شے ہوپ نے ذمہ داری قبول کرلی۔
ویسٹ انڈیز کے کپتان شے ہوپ سے ایک سوال میں پوچھا گیا آیا ان کی اننگز نے ٹیم کے ایونٹ سے اخراج میں کردار ادا کیا۔
انہوں نے جواب دیا کہ جی، وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ انہیں زیادہ تیز کھیلنا چاہیے تھا۔ لیکن اس طرح کی صورتحال میں، جب آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو، ان کا نہیں خیال کہ انہوں نے بری بیٹنگ کی۔
انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اس طریقے سے نہیں کھیل پائے جیسے وہ عموماً کھیلتے ہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ بعض اوقات آپ گیند کو دور نہیں پھینک پا رہے ہوتے۔ دوسری جانب بھارتی بولر نے بھی عمدہ بولنگ کی۔