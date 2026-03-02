مشرق وسطیٰ میں کشیدگی؛ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی جنو بی افریقا سے وطن واپسی غیر یقینی

پاکستان ویمن ٹیم نے ڈربن سے براستہ دبئی پاکستان واپسی کا سفر شروع کرنا ہے

مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے پیشِ نظر پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی جنو بی افریقا سے وطن واپسی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی وطن واپسی تاخیر کا شکار ہونے کا امکان ہے۔

پاکستان ویمن ٹیم نے ڈربن سے براستہ دبئی پاکستان واپسی کا سفر شروع کرنا ہے مگر مشرق وسطیٰ  میں کشیدہ صورتحال کے باعث ایئرپورٹس بندش کا شکار ہیں۔

ہیڈ کوچ وہاب ریاض نے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں کی تربیت کا بیڑا اٹھا لیا

ذرائع کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایئرپورٹس کھلنے کے بعد ہی پاکستان ویمن ٹیم کا وطن واپسی کا سفر شروع ہو گا اور اگر ائیرپورٹس مزید بند رہتے ہیں تو پاکستان ٹیم کو ڈربن میں ہی رکنا پڑے گا۔

واضح رہے کہ پاکستان ویمن ٹیم نے دورہ جنوبی افریقا کے دوران میزبان ٹیم کے خلاف وائٹ بال سیریز مکمل کی ہے۔ پاکستان ویمن ٹیم کو جنوبی افریقا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں 2-1 سے شکست ہوئی جبکہ ون ڈے سیریز میں بھی 2-1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
