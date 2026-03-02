وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آج عمان کے سلطان ہیثم بن طارق سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جبکہ شام کے صدر نے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔
وزارت اطلاعات کے مطابق وزیراعظم نے عمان کے سلطان ہثیم بن طارق سے ٹیلی فونک رابطے میں ایران پر اسرائیل کے حملے کے تناظر میں بگڑتی ہوئی موجودہ علاقائی صورت حال پر گفتگو کی۔
رہنماؤں نے تبادلۂ خیال کیا کہ اس کشیدگی کی وجہ سے پورے خطے کا امن و سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے۔
وزیر اعظم نے گفتگو کے دوران کہا کہ کشیدگی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکا ایران کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری تھیں جن میں عمان بھی فعال کردار ادا کررہا تھا۔
شہباز شریف نے کہا کہ ان حملوں نے نہ صرف اہم سفارتی عمل کو پٹڑی سے اُتارا بلکہ خطے میں بات چیت کو فروغ دینے اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچایا۔
انہوں نے مزید کشیدگی کو روکنے اور سفارتی اقدامات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے جگہ پیدا کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا جبکہ عمان کے ثالثی کردار کے لیے اپنی گہری تعریف کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مسقط کی جانب سے علاقائی اور بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مکالمے کو آسان بنانے اور اعتماد سازی کی تعمیری کوششوں پر سلطان ہیثم بن طارق کی تعریف کی۔
انہوں نے تسلیم کیا کہ عمان کی متوازن سفارت کاری خطے میں استحکام پیدا کرنے کے لئے اہم ہے۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے اور امن کی بحالی اور دیرپا علاقائی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے سفارتی اقدامات کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
بعد ازاں وزیراعظم سے عرب جمہوریہ شام کے صدر احمد الشراع نے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس میں دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیل کے حملے اور اس کے نتیجے میں خلیجی خطے میں ہونے والے حملوں کے بعد خطرناک علاقائی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تحمل، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی فوری ضرورت پر زور دیا۔
وزیراعظم نے شامی صدر کو موجودہ بحران کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی رسائی کے بارے آگاہ کیا اور خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اعادہ کیا۔
گفتگو میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے علاوہ افغانستان کی حالیہ پیش رفت بھی زیر بحث آئی۔
دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور شام کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور علاقائی پیش رفت پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھتے ہوئے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔