کراچی، سعدی ٹاون میں نوجوان کی گودام سے گولی لگی لاش ملی

شہر قائد کے علاقے سعدی ٹاون میں نوجوان کی گودام سے گولی لگی لاش ملی ، پولیس واقعے منگنی ٹوٹنے پر دلبرداشتہ ہو کر خود کو گولی مار کر خودکشی کا بتا رہی ہے۔
تفصیلات کے مطابق صفورا گوٹھ سعدی ٹاون بلاک 2میں قائم گودام کے اندر فائرنگ کے پراراسرار واقعے میں نوجوان جاں بحق ہوگیا۔
چھیپا حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 21 سالہ منیب ولد یاسر فیاض کے نام سے کی گئی۔
اس حوالے سے ہیڈ محرر تھانہ سچل زاہد محمود نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق متوفی کی چند ماہ قبل منگنی ہوئی تھی جو کسی وجہ سے ختم ہوگئی جس پر وہ دلبرداشتہ تھا اور اس نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے خود کو گولی مار کر خودکشی کرلی۔
جس گودام میں واقعہ پیش آیا ہے وہ متوفی کے والد کا جہاں وہ پیمپرز کا کاروبار کرتا ہے جبکہ اسلحہ والد کا لائسنس یافتہ بتایا جاتا ہے۔
پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کردی تاہم اس حوالے سے مزید چھان بین کا عمل جاری ہے۔