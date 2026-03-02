آسمان پر بلڈ مون کا خوبصورت منظر، رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج ہو گا

کراچی:
رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج منگل کو ہوگا جس کا نظارہ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں کیا جا سکے گا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق یہ فلکیاتی منظر نہایت دلکش ہوگا اور آسمان پر چاند سرخی مائل رنگ اختیار کر لے گا، جسے عام طور پر “بلڈ مون” بھی کہا جاتا ہے۔
پاکستان میں چاند گرہن کا آغاز دن 1 بجکر 44 منٹ پر ہوگا، جبکہ دوپہر 2 بجکر 50 منٹ پر چاند کو باقاعدہ گرہن لگنا شروع ہوگا۔
شام 4 بجکر 5 منٹ پر مکمل چاند گرہن کا آغاز ہوگا اور 4 بجکر 34 منٹ پر یہ اپنے عروج پر پہنچ جائے گا، جب چاند مکمل طور پر زمین کے سائے میں ہوگا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق شام 5 بجکر 3 منٹ پر مکمل گرہن ختم ہونا شروع ہوگا، جبکہ جزوی گرہن کا اختتام شام 6 بجکر 17 منٹ پر ہوگا۔ رات 7 بجکر 23 منٹ پر چاند گرہن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔
ماہرین کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں میں چاند طلوع ہونے کے وقت گرہن جزوی طور پر دکھائی دے گا، جس کے باعث شہریوں کو ایک منفرد فلکیاتی منظر دیکھنے کا موقع ملے گا۔
یہ چاند گرہن ایشیا، آسٹریلیا، شمالی و جنوبی امریکا اور دیگر کئی علاقوں میں بھی دیکھا جا سکے گا۔
ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ چاند گرہن کو دیکھنے کے لیے کسی خصوصی عینک کی ضرورت نہیں ہوتی اور اسے محفوظ طریقے سے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔
شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کھلے آسمان تلے اس خوبصورت قدرتی نظارے سے لطف اندوز ہوں۔