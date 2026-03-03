جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت اور طبی پودوں کا بے دریغ استعمال، حیاتیاتی تنوع کیلئے سنگین خطرات

ادارہ جاتی صلاحیت میں اضافے اور مقامی شراکت داروں کی شمولیت کے ذریعے نایاب انواع کے تحفظ کی کوششیں تیز کی جا رہی ہیں

آصف محمود March 03, 2026
facebook whatsup

عالمی یوم جنگلی حیات 2026 کے موقع پر عالمی ادارہ برائے فطرت پاکستان نے ملک میں غیر قانونی جنگلی حیات کی تجارت اور غیر پائیدار طریقوں سے قدرتی وسائل کے حصول کے خلاف فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔

ادارے کے مطابق جنگلی حیات کی اسمگلنگ عالمی سطح پر ایک بڑا چیلنج ہے جبکہ پاکستان اس غیر قانونی تجارت میں منبع اور راہداری دونوں کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ رینگنے والے جانوروں، ممالیہ، اور قیمتی طبی پودوں سمیت مختلف انواع کی غیر قانونی نکاسی نہ صرف انواع کے تحفظ کو متاثر کر رہی ہے بلکہ نازک ماحولیاتی نظام کو بھی کمزور بنا رہی ہے۔

ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان کا کہنا ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے متعلقہ سرکاری محکموں اور شراکت دار اداروں کے ساتھ مل کر نفاذ کے نظام کو مضبوط، اداروں کے درمیان روابط بہتر اور فیلڈ میں کام کرنے والے عملے اور عدالتی اہلکاروں کی استعداد کار میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ جنگلی حیات سے متعلق جرائم کی مؤثر روک تھام اور قانونی کارروائی ممکن ہو سکے۔

سینئر منیجر کنزرویشن محمد جمشید اقبال چوہدری کے مطابق ادارے نے غیر قانونی جنگلی حیات کی تجارت کی روک تھام کے لیے جامع تربیتی نصاب اور حکمت عملی تیار کی ہے۔ ملک بھر میں اسمارٹ مانیٹرنگ، انواع کی شناخت، جنگلی حیات سے متعلق جرائم کی تفتیش، رینجرز کی حفاظت، محفوظ طریقے سے جانوروں کو سنبھالنے اور کمیونٹی کی شمولیت کے موضوعات پر تربیت دی جا رہی ہے۔

سینئر منیجر کنزرویشن کے مطابق ایک ہزار دو سو سے زائد افراد، جن میں مقامی کمیونٹی کے افراد، طلبہ، صحافی اور مقامی رہنما شامل ہیں، آگاہی سیشنز اور ویبینارز میں شریک ہو چکے ہیں۔

ادارے کے مطابق آزاد جموں و کشمیر کے محکمہ جنگلی حیات کے تعاون اور مقامی برادریوں کی شمولیت سے دیوا وٹالہ نیشنل پارک میں حالیہ اقدامات کے دوران راک پائتھن، انڈین پینگولن، بھونکنے والے ہرن اور الیگزینڈرائن طوطوں سمیت متعدد انواع کو ریسکیو کر کے دوبارہ قدرتی ماحول میں چھوڑا گیا۔

ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان کے سینئر ڈائریکٹر پروگرامز رب نواز نے کہا کہ مؤثر تحفظ کے لیے مضبوط نفاذ اور باخبر کمیونٹیز ناگزیر ہیں۔ ان کے مطابق ادارہ جاتی صلاحیت میں اضافے اور مقامی شراکت داروں کی شمولیت کے ذریعے جنگلی حیات کے جرائم کی روک تھام اور نایاب انواع کے تحفظ کی کوششیں تیز کی جا رہی ہیں۔

ادارے نے عالمی اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں 20 فیصد سے زائد طبی پودوں کی انواع معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں، جس سے قومی اور عالمی سطح پر مربوط تحفظی اقدامات کی فوری ضرورت اجاگر ہوتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی کامیڈین کا صحت سے متعلق خبروں پر ردعمل، طویل رخصت کی وجہ بتادی

بھارتی کامیڈین کا صحت سے متعلق خبروں پر ردعمل، طویل رخصت کی وجہ بتادی

 Mar 03, 2026 12:30 PM |
مشرق وسطیٰ کی صورتحال؛ متعدد بھارتی شوبز شخصیات دبئی میں پھنس گئیں

مشرق وسطیٰ کی صورتحال؛ متعدد بھارتی شوبز شخصیات دبئی میں پھنس گئیں

 Mar 03, 2026 11:25 AM |
زینڈایا اور ٹام ہالینڈ کی خفیہ شادی؟ اسٹائلسٹ کے دعوے نے مداحوں کو حیران کردیا

زینڈایا اور ٹام ہالینڈ کی خفیہ شادی؟ اسٹائلسٹ کے دعوے نے مداحوں کو حیران کردیا

 Mar 02, 2026 08:27 PM |

متعلقہ

Express News

امریکی قونصلیٹ واقعے کے بعد وزیرداخلہ کی پولیس کو سخت ہدایات، غفلت پر کارروائی کا عندیہ

Express News

معاشی اعشاریوں کی بہتری کے باوجود عالمی اور سیاسی صورتحال کی وجہ سے خطرات ہوسکتے ہیں، وزیر خزانہ

Express News

ملکی ایئرپورٹس سے آج بھی 106 بین الاقوامی پروازیں منسوخ

Express News

کراچی اور لاہور پروازوں کے روٹس کو مختلف اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ

Express News

خطے کی بگڑتی صورتحال، وزیراعظم کا عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ

Express News

امریکی قونصلیٹ کے اطراف ناقص سیکیورٹی انتظامات پر ایس ایس پی سمیت متعدد افسران معطل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو