ایکسپریس نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن ’پیارا رمضان‘ میں ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے شاگرد اور خانۂ فرہنگ ایران کراچی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر طالبی نیا نے شرکت کی۔
جویریہ سعود کی میزبانی میں ہونے والی ٹرانسمیشن کے دوران انہوں نے بتایا کہ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللّٰہ سید علی خامنہ ای نے شہادت سے قبل کیا کہا تھا۔
لائیو پروگرام کے دوران ان کا کہنا تھا کہ شہید آیت اللہ خامنہ ای اپنے اہلخانہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، اور جب خطرہ لاحق ہوا تو ان سے کہا گیا کہ آپ فیملی کے ہمراہ بنکر میں چلیں تو انہوں نے جانے سے انکار کردیا۔
ڈاکٹر طالبی نیا کے مطابق انہوں نے جواب دیا کہ اگر میری پوری قوم کے لیے اس طرح کے محفوظ مقام کا بندوبست کرسکتے ہو تو میں بنکر میں جانے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں کہیں نہیں جارہا۔
ڈاکٹر طالبی نیا نے شہید سپریم لیڈر سے متعلق بتایا کہ چونکہ میں ان کی شاگردی میں بھی رہا ہوں اور یہ میں اس لیے نہٰں کہہ رہا کہ میں اس وقت یہاں موجود ہوں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ انہیں پاکستان سے بہت محبت تھی اور وہ ایران کے بعد پاکستان سے محبت و احساس کرتے تھے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ مغرب یہ پروپیگنڈا کررہا ہے کہ ہم نے اتنی سیکیورٹی کے باجود ایک بڑے رہنما کو شہید کردیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سادہ سے گھر میں سادہ زندگی گزار رہے تھے اور اس دوران انہیں بزدلانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔