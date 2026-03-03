شہریوں کی اسرائیل سے انخلا میں مدد نہیں کر سکتے، امریکی سفارتخانے کا اعلان

اگر کوئی شہری اس آپشن کے ذریعے روانگی کا فیصلہ کرتا ہے تو امریکی حکومت اس کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتی

ویب ڈیسک March 03, 2026
یروشلم: اسرائیل میں قائم امریکی سفارتخانے نے اپنے شہریوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ اس وقت انخلا میں براہِ راست مدد فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔

سفارتخانے کی جانب سے جاری سکیورٹی الرٹ میں کہا گیا ہے کہ جو امریکی شہری اسرائیل چھوڑنا چاہتے ہیں، انہیں اسرائیل کی وزارتِ سیاحت کی جانب سے چلائی جانے والی شٹل بسوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، جو مسافروں کو مصر کے ساتھ واقع طابا بارڈر کراسنگ تک پہنچا رہی ہیں۔

سفارتخانے نے واضح کیا کہ اگر کوئی شہری اس آپشن کے ذریعے روانگی کا فیصلہ کرتا ہے تو امریکی حکومت اس کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ معلومات صرف سہولت کے طور پر فراہم کی جا رہی ہیں۔

مزید کہا گیا ہے کہ بسوں میں شامل ہونے کے لیے امریکی شہریوں کو وزارتِ سیاحت کے ’انخلائی فارم‘ کے ذریعے رجسٹریشن کروانا ہوگی۔

خطے میں بڑھتی سکیورٹی کشیدگی کے باعث مختلف ممالک اپنے شہریوں کو متبادل راستوں سے محفوظ انخلا کی ہدایات دے رہے ہیں۔
