سابق کپتان شاہد آفریدی کا آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں کھلاڑیوں کی ناقص کارکردگی پر جرمانے لگائے جانے کی خبروں پر ردعمل سامنے آگیا۔
ایک مقامی نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں شاہد آفریدی نے مشورہ دیا کہ کم کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں واپس بھیجنا اور انہیں مناسب آرام کی اجازت دینا مالی جرمانے عائد کرنے سے زیادہ موثر جواب ہوگا۔
شاہد آفریدی نے کہا کہ وہ چھوٹا سوچ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ 50 لاکھ سے کیا ہوگا، آفریدی نے کہا کہ میرے خیال میں یہ واقعی کوئی جرمانہ نہیں ہے۔
جن لوگوں نے پرفارم نہیں کیا انہیں فرسٹ کلاس کرکٹ میں بھیجنا چاہیے، کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ کم از کم 2 سال تک واپس نہیں آنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ میری نظر میں یہ سزائیں کافی ہیں۔
واضح رہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں ناقص کارکردگی دکھانے پر پی سی بی نے پاکستانی کرکٹرز پر 50، 50 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا جس کا فیصلہ بھارت سے شکست کے بعد ہی ہوگیا تھا۔