غیر حاضری پر کراچی پولیس کے 17 پولیس افسران اور اہلکار کو سزا

ایس ایس پی سینٹرل نے نظم و ضبط کیخلاف ورزی اور ڈیوٹی میں غفلت پر اہلکاروں و افسران کو ایک دن کی سزا دی ہے، ترجمان

منور خان March 03, 2026
ایس ایس پی سینٹرل نے ڈیوٹی سے غیر حاضری اور فرائض میں غفلت پر 17 پولیس افسران و اہلکاروں کیخلاف ایکشن لے لیا۔

ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر عمران خان کی جانب سے ڈیوٹی سے غیر حاضری اور فرائض میں غفلت کے مرتکب 17 پولیس افسران و اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔

ترجمان کے مطابق ڈیوٹی میں غفلت ، نظم و ضبط کی خلاف ورزی اور ڈیوٹی سے غیرحاضری کے مرتکب 17 افسران و اہلکاروں کو بطور سزا ایک دن کے لیے کوارٹر گارڈ کیا گیا ہے۔

ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل نے واضح کیا ہے کہ ڈیوٹی میں لاپرواہی، نظم و ضبط کی خلاف ورزی اور غیر حاضری کسی صورت برداشت نہیں کی جائیگی اور آئندہ بھی ایسے اہلکاروں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی عمل میں لائی جائیگی تاکہ فورس میں نظم و ضبط کو یقینی بنایا جا سکے۔
