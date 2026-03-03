آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا فائنل کون کونسی ٹیمیں کھیلیں گی اس حوالے سے بڑی پیش گوئی سامنے آئی ہے۔
ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں میزبان نے سابق کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل سے کہا کہ ایک سیمی فائنل تو بھارت جیت جائے گا لیکن دوسرے میں تھوڑا کنفیوز ہوں کیونکہ دونوں ہی اچھی ٹیمیں ہیں لیکن جنوبی افریقا کو ایڈوانٹیج ہے۔
سابق کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جنوبی افریقا نیوزی لینڈ کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ جائے گا جبکہ دوسرے سیمی فائنل سے بھارت جیت کر فائنل کھیلے گا۔
کامران اکمل نے گفتگو کرتے ہوئے میزبان کے سوال کے جواب میں کہا کہ دوسرے سیمی فائنل میں انڈیا ٹیم زیادہ مضبوط ٹیم ہے، بڑی اچھی بولنگ اور بیٹنگ کرتے ہوئے آرہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ باہر ہوجائے گا اور بھارت جیت جائے گا، ان کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقا اور نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل بھی اچھا ہوگا۔
آخر میں دونوں سابق کرکٹرز نے کہا کہ سیمی فائنل سے جنوبی افریقا اور بھارت فائنل میں پہنچیں گے یہ دونوں بہت اچھی ٹیمیں ہیں اور ڈیزرو کرتی ہیں۔