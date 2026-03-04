دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین

یہ آرکیڈ مشین 0.98 انچ بڑی، 0.6 انچ لمبی اور 0.59 انچ چوڑی ہے

ویب ڈیسک March 04, 2026
(تصویر: گینیز ورلڈ ریکارڈز)

الیکٹرونکس سے دلچسپی رکھنے والے ایک بھارتی شخص نے دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین بنا ڈالی۔ 0.98 انچ سائز کی اس ڈیوائس میں اسپیس انویڈرز چلتا ہے۔

24 سالہ کِرن پاٹل نے گینیز ورلڈ ریکارڈز کو بتایا کہ انہوں نے متعدد الیکٹرانکس منصوبے بنائے لیکن یہ ان کا پہلا گیمنگ آرکیڈ پروجیکٹ ہے۔

ان کی آرکیڈ مشین 0.98 انچ بڑی، 0.6 انچ لمبی اور 0.59 انچ چوڑی ہے۔ اس آرکیڈ مشین میں چار بٹن ہیں اور اس میں کلاسک گیم اسپیس انویڈرز چل سکتا ہے۔

گینیز ورلڈ ریکارڈز نے کِرن پاٹل کی آرکیڈ مشین کی دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین کی تصدیق کر دی ہے۔
