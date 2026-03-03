پارلیمنٹ کے ان کیمرا اجلاس کے لیے مولانا فضل الرحمن متحرک ہو گئے

اس سلسلے میں محمود خان اچکزائی سے تین مرتبہ رابطہ کیا، ذرائع

اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی لیڈران کے ان کیمرہ اجلاس کے معاملے پر سیاسی رابطوں میں تیزی آ گئی ہے۔

ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزائی سے رابطہ کر کے انہیں اجلاس میں شرکت کا مشورہ دیا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس سلسلے میں محمود خان اچکزائی سے تین مرتبہ رابطہ کیا۔

ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے بیرسٹر گوہر علی خان سے بھی رابطہ کیا اور موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی۔

اطلاعات کے مطابق جمعیت علمائے اسلام (ف) آج ہونے والے ان کیمرہ اجلاس میں شرکت کرے گی۔

مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ سینیٹر مولانا عطاء الرحمان اور سینیٹر کامران مرتضٰی بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔
