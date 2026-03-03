اسرائیلی میڈیا نے آیت اللہ خامنہ ای کے بیٹے کو ایران کا سپریم لیڈر بنانے کا دعویٰ کر دیا

ایران کی اعلیٰ ترین قیادت سے متعلق ایک غیر معمولی دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔
تاہم اس خبر کی تاحال ایرانی سرکاری حلقوں کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی۔
ایرانی میڈیا نے پاسداران انقلاب کے حوالے سے خبر دی ہے کہ سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے مجلس خبرگان کا اجلاس جاری ہے اور نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں تقریباً ایک ہفتہ لگ سکتا ہے۔
رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ایران کی مذہبی و سیاسی قیادت کے اندرونی مشاورتی عمل کے بعد سامنے آیا، لیکن سرکاری ذرائع خاموش ہیں جس کے باعث صورتِ حال غیر واضح ہے۔
دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق ملک کے موجودہ سپریم لیڈر آیت اللّٰہ علی خامنہ ای کی تدفین کے انتظامات طے کر لیے گئے ہیں۔
خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ تہران میں تعزیتی اجتماع امام خمینی حسینیہ میں منعقد ہوگا، جس کے بعد تدفین مشہد میں کی جائے گی جہاں بڑی تعداد میں سوگواروں کی شرکت متوقع ہے۔
یاد رہے کہ ایران میں سپریم لیڈر کے انتخاب کا آئینی اختیار مجلسِ خبرگان کے پاس ہوتا ہے، جسے انگریزی میں اسمبلی آف ایکسپرٹس کہا جاتا ہے۔
یہ مجلس 88 ممتاز علمائے دین اور فقہا پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے اراکین کا انتخاب ہر آٹھ سال بعد براہِ راست عوامی ووٹوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔