برطانوی پارلیمنٹ میں تاریخی افطار تقریب، وزیر اعطم کیئر اسٹارمر کی شرکت

تقریب میں مختلف مذاہب اور کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی

ویب ڈیسک March 03, 2026
برطانیہ کی پارلیمنٹ میں منعقدہ ایک بڑی افطار تقریب میں وزیرِاعظم کیئر اسٹارمر نے شرکت کی اور روزہ افطار کرنے کے بعد شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے برطانیہ میں مسلمانوں کے کردار کو سراہا۔

اپنے خطاب میں کیئر اسٹارمر نے واضح کیا کہ برطانیہ ایران پر کسی جارحانہ حملے میں شامل نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ ماضی کی جنگوں سے سبق سیکھنا ضروری ہے اور وہ خود عراق جنگ کے مخالف رہے ہیں۔ ہم تاریخ سے سبق سیکھنا چاہتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ مشرقِ وسطیٰ میں صرف اپنے شہریوں اور اتحادیوں کے دفاع کیلئے اقدامات کر رہا ہے، کسی جارحانہ پالیسی کا حصہ نہیں۔

کیئر اسٹارمر نے اسلاموفوبیا کے خاتمے کا عزم دہراتے ہوئے اعلان کیا کہ مساجد کی سیکیورٹی بہتر بنانے کیلئے 40 ملین پاؤنڈ مختص کیے جا رہے ہیں تاکہ عبادت گاہوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔

