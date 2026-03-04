سینئر اداکارہ نے حبا بخاری کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتادی

’عموماً میں ایسا نہیں کرتی لیکن مجھے کرنا پڑا اور تھپڑ مارنے کے بعد ان سے معذرت بھی کی‘

ویب ڈیسک March 04, 2026
facebook whatsup

سینئر پاکستانی اداکارہ صبا حمید نے حبا بخاری کو تھپڑ مارنے سے متعلق حقیقت بیان کردی۔ 

صبا حمید پاکستان کی سینئر ٹیلی وژن اور فلم اداکارہ ہیں جو تقریباً 40 سال سے شوبز انڈسٹری کا حصہ ہیں۔

ان کے مشہور ڈراموں میں فیملی فرنٹ، میرے ہمسفر، تھکن، لشکارا، پیارے افضل، گھسی پٹی محبت، بارات سیریز، سن میرے دل، دل لگی، نور جہاں اور لال عشق شامل ہیں۔

حال ہی میں انہیں ’میں منٹو نہیں ہوں‘ میں شاندار اداکاری پر سراہا گیا جب کہ اس وقت وہ نجی ٹی وی کے ڈرامہ سیریل ’عشق‘ میں میں جلوہ گر ہو رہی ہیں، جہاں مداح ان کی بہترین اداکاری کو بے حد پسند کر رہے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

حبا بخاری کی پی ٹی وی کے پرانے کلپ میں وائرل تصویر، اداکارہ نے عمر بتادی

آج صبا حمید، تابش ہاشمی کے رمضان اسپیشل پروگرام ’ہنسنا منع ہے‘ میں بطور مہمان شریک ہوئیں، اس دوران انہوں نے ڈرامہ ’فِطور‘ میں حبا بخاری کو تھپڑ مارنے کے واقعے پر کھل کر بات کی۔

سینئر اداکارہ کا کہنا تھا کہ میں ڈراموں میں حقیقت میں تھپڑ نہیں مارتی کیونکہ میں شاٹ کو چیٹ کرنے میں ماہر ہوں لیکن اگر ہدایتکار اصلیت کے لیے بار بار اصرار کرے کہ حقیقی تھپڑ مارا جائے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟

انہوں نے کہا کہ یہ انہی کی خواہش تھی، اس لیے مجھے تھپڑ مارنا پڑا۔ میں نے انہیں تھپڑ مارا اور بعد میں معذرت بھی کی کیوں کہ وہ کافی زور کا تھپڑ تھا کیونکہ جب واقعی مارنے کو کہا جائے تو میں چیٹ نہیں کر سکتی۔

صباحمید کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی اداکار کے ساتھ ایسا ہونا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ آخرکار یہ سب صرف ایک کردار کے لیے ہوتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سینئر اداکارہ نے حبا بخاری کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتادی

سینئر اداکارہ نے حبا بخاری کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتادی

 Mar 04, 2026 11:21 AM |
ہانیہ عامر کا ڈرامہ پُرتشدد مردوں کو رومانوی انداز میں پیش کرنے پر تنقید کا نشانہ

ہانیہ عامر کا ڈرامہ پُرتشدد مردوں کو رومانوی انداز میں پیش کرنے پر تنقید کا نشانہ

 Mar 03, 2026 09:38 PM |
بہو کے آرام کا معاملہ، رابعہ انعم اور صبا فیصل میں لفظی جنگ

بہو کے آرام کا معاملہ، رابعہ انعم اور صبا فیصل میں لفظی جنگ

 Mar 03, 2026 08:34 PM |

متعلقہ

Express News

ہانیہ عامر کا ڈرامہ پُرتشدد مردوں کو رومانوی انداز میں پیش کرنے پر تنقید کا نشانہ

Express News

بہو کے آرام کا معاملہ، رابعہ انعم اور صبا فیصل میں لفظی جنگ

Express News

آیت اللّٰہ خامنہ ای نے شہادت سے قبل کیا کہا تھا؟ شاگرد نے بتادیا

Express News

بھارتی کامیڈین کا صحت سے متعلق خبروں پر ردعمل، طویل رخصت کی وجہ بتادی

Express News

مشرق وسطیٰ کی صورتحال؛ متعدد بھارتی شوبز شخصیات دبئی میں پھنس گئیں

Express News

زینڈایا اور ٹام ہالینڈ کی خفیہ شادی؟ اسٹائلسٹ کے دعوے نے مداحوں کو حیران کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو