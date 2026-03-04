لاہور:
پاکستان کرکٹ ٹیم کے جارح مزاج بلے باز فخر زمان بنگلا دیش کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہوگئے۔
فخر زمان ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہونے کے باعث دورہ بنگلا دیش سے باہر ہوئے ہیں۔
شاہین آفریدی دورہ بنگلا دیش میں ون ڈے ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ بنگلا دیش پروگرام کے مطابق ہوگا۔
پاکستانی ٹیم تین ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے 9 مارچ کو کراچی سے روانہ ہوگی جبکہ قومی ون ڈے ٹیم کا اعلان ایک دو دن میں چیئرمین محسن نقوی کی منظوری سے ہوگا۔
پاک بنگلا دیش ون ڈے میچز 11، 13 اور 15 مارچ کو ڈھاکا میں کھیلے جائیں گے۔