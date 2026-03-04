خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کے معروف ٹک ٹاکر جاوید المعروف مہانڈری کو گزشتہ روز افطار سے قبل ایک مذاق کرنے پر گولی مارکر قتل کردیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ضلع مانسہرہ کے علاقے بالاکوٹ میں ٹک ٹاکر جاوید مہانڈری کے ہمراہ کچھ دوست دریا کنارے افطار کرنے پہنچے، اس دوران ٹک ٹاکر نے آنے والے دوست کو مذاق میں کچھ کہا۔
سوشل میڈیا پر واقعے کی ویڈیو وائرل ہوگئی جس میں بظاہر ماحول دوستانہ دکھائی دیتا ہے، جہاں دوستوں میں مذاق جاری تھا کہ اسی دوران وہاں موجود ایک دوست نے پستول نکالا اور فائر کردیا، گولی لگنے سے ٹک ٹاکر زمین پر گرجاتا ہے اور بعد ازاں اسپتال میں دم توڑ جاتا ہے۔
اطلاعات کے مطابق مبینہ ملزم پولیس کا حاضر سروس ملازم ہے جو واردات کے بعد وہ شخص وہاں سے فرار ہوگیا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق پولیس اہلکار کا خیال تھا کہ ہتھیار خالی ہے، مگر چیمبر میں موجود گولی مہاندری کے لیے مہلک ثابت ہوئی۔
جاوید مہانڈری کے قتل کی اطلاع ملتے ہی لواحقین اور اہلِ علاقہ نے پولیس کے خلاف شدید احتجاج شروع کر دیا۔
مظاہرین نے کاغان شاہراہ بند کرکے واقعہ میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا جب کہ مشتعل مظاہرین نے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد بالاکوٹ پولیس اسٹیشن میں توڑ پھوڑ بھی کی اور عمارت کو نذر آتش کردیا۔
واضح رہے کہ بالاکوٹ کے رہائشی جاوید مہانڈری علاقے میں اپنی حسِ مزاح کی وجہ سے مشہور تھے جو اپنی باتوں اور حرکتوں سے بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے میں ماہر تھے۔
جاوید مہانڈری ٹک ٹاک اسٹار بھی تھے، اُن کی مزاحیہ ویڈیوز ان کے قریبی ساتھی ٹک ٹاک پر اپلوڈ کیا کرتے تھے جو ہزارہ ڈویژن میں بہت زیادہ مقبول تھیں۔
بالاکوٹ پولیس سٹیشن کے ایس ایچ او سید اسرار شاہ کے مطابق وائرل ویڈیو کے ذریعے ملزم کی شناخت ہوچکی ہے جب کہ واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں اور ملزم کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔
دوسری جانب، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ مہاندری ایک دوستانہ اور مقبول شخصیت تھے جن کی موت انتہائی تشویشناک ہے۔