حکومت پاکستان اور ایس آئی ایف سی ڈیجیٹل معیشت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے حال ہی میں 1 ارب ڈالر اے آئی فنڈنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔
پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈویلپمنٹ اکنامکس کے وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم جاوید نے وفاقی حکومت کی اے آئی فنڈنگ کا خیر مقدم کیا۔
ڈاکٹر ندیم جاوید کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے تحت ملک بھر کے اسکولوں میں اے آئی نصاب متعارف کروا کر مضبوط اے آئی ایکو سسٹم قائم کیا جائے گا، 2030 تک طلبہ کے لیے ہزار مکمل فنڈڈ اسکالر شپس اور 10 لاکھ غیر آئی ٹی افراد کو اے آئی تربیت دی جائے گی۔
ڈاکٹر ندیم جاوید کا کہنا تھا کہ اے آ ئی فنڈ نوجوانوں کے لیے اسٹارٹ اَپس، چھوٹے اور درمیانے کاروبار اور مائیکرو انٹرپرائزز کے لیے مواقع پیدا کرے گا۔
یہ اقدامات پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت کے قیام اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ان کے ذریعے نوجوان تربیت اور مواقع سے فائدہ اٹھا کر ملکی معیشت میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔