حکومت کا 1 ارب ڈالر اے آئی فنڈ، ڈیجیٹل معیشت میں نئے مواقع کی جانب اہم قدم

ملک بھر کے اسکولوں میں اے آئی نصاب متعارف کروا کر مضبوط اے آئی ایکو سسٹم قائم کیا جائے گا

ویب ڈیسک March 04, 2026
facebook whatsup

حکومت پاکستان اور ایس آئی ایف سی ڈیجیٹل معیشت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے حال ہی میں 1 ارب ڈالر اے آئی فنڈنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔

پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈویلپمنٹ اکنامکس کے وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم جاوید نے وفاقی حکومت کی اے آئی فنڈنگ کا خیر مقدم کیا۔

ڈاکٹر ندیم جاوید کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے تحت ملک بھر کے اسکولوں میں اے آئی نصاب متعارف کروا کر مضبوط اے آئی ایکو سسٹم قائم کیا جائے گا، 2030 تک طلبہ کے لیے ہزار مکمل فنڈڈ اسکالر شپس اور 10 لاکھ غیر آئی ٹی افراد کو اے آئی تربیت دی جائے گی۔

ڈاکٹر ندیم جاوید کا کہنا تھا کہ اے آ ئی فنڈ نوجوانوں کے لیے اسٹارٹ اَپس، چھوٹے اور درمیانے کاروبار  اور مائیکرو انٹرپرائزز کے لیے مواقع پیدا کرے گا۔

یہ اقدامات پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت کے قیام اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ان کے ذریعے نوجوان تربیت اور مواقع سے فائدہ اٹھا کر ملکی معیشت میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سینئر اداکارہ نے حبا بخاری کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتادی

سینئر اداکارہ نے حبا بخاری کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتادی

 Mar 04, 2026 11:21 AM |
ہانیہ عامر کا ڈرامہ پُرتشدد مردوں کو رومانوی انداز میں پیش کرنے پر تنقید کا نشانہ

ہانیہ عامر کا ڈرامہ پُرتشدد مردوں کو رومانوی انداز میں پیش کرنے پر تنقید کا نشانہ

 Mar 03, 2026 09:38 PM |
بہو کے آرام کا معاملہ، رابعہ انعم اور صبا فیصل میں لفظی جنگ

بہو کے آرام کا معاملہ، رابعہ انعم اور صبا فیصل میں لفظی جنگ

 Mar 03, 2026 08:34 PM |

متعلقہ

Express News

مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران تجارتی خسارے میں 25 فیصد اضافہ

Express News

سیکیورٹی خدشات، آئی ایم ایف مشن کا دورہ پاکستان ختم

Express News

ایل پی جی کی قیمت میں کمی کر دی گئی

Express News

مشرق وسطیٰ میں جنگ: عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ

Express News

سونے کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں، عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں مزید مہنگا

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ کی بدترین مندی کے ساتھ کاروبار کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو