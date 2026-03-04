اے ٹی ایم پر کارڈ بلاک ہونے کا بہانہ بنا کر شہریوں  کو لوٹنے والا گروہ پکڑا گیا

سیف سٹی اور پولیس کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں ملزمان کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا

ویب ڈیسک March 04, 2026
facebook whatsup
لاہور:

اے ٹی ایم پر کارڈ بلاک ہونے کا بہانہ بنا کر شہریوں  کو لوٹنے والا گروہ پکڑا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق فیصل ٹاؤن کے ایک نجی بینک کے اے ٹی ایم پر کارڈ بلاک ہونے کا بہانہ بنا کر شہری کو لوٹنے والے گروہ کو سیف سٹی کی مدد سے گرفتار کرلیا گیا۔

ملزمان نے اے ٹی ایم پر پہلے ٹرانزیکشن فیل ہونے کا ڈراما رچایا، شہری کا پاس ورڈ دیکھ کر اس کا کارڈ تبدیل کیا اور اس کے اکاؤنٹ سے رقم نکلوائی، جس کے بعد وہ موقع سے فرار ہوگئے۔

شہری نے فوری طور پر ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر کال کرکے سیف سٹی کو واقعے کی اطلاع دی۔ سیف سٹی کے ورچوئل پٹرولنگ آفیسر نے کیمروں کی مدد سے کیس ٹریس کیا اور مختلف مقامات پر لگے کیمروں میں ملزمان کو شہر کی مختلف شاہراہوں پر جاتے ہوئے دیکھا گیا۔

سیف سٹی اور پولیس کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں ملزمان کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا۔

ترجمان سیف سٹی کے مطابق ملزمان کے قبضے سے موبائل فونز، کیش اور دیگر ڈیجیٹل ڈیوائسز برآمد کی گئی ہیں، جبکہ گرفتار افراد نوسربازی اور فراڈ کی متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔

ترجمان سیف سٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر ایمرجنسی 15 پر دیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Mar 04, 2026 01:54 PM |
معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

 Mar 04, 2026 12:57 PM |
سینئر اداکارہ نے حبا بخاری کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتادی

سینئر اداکارہ نے حبا بخاری کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتادی

 Mar 04, 2026 11:21 AM |

متعلقہ

Express News

پنجاب یونیورسٹی میں طلبا تنظیم کا سیکیورٹی گارڈ پر تشدد، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے

Express News

ملک بھر کے صارفین کیلیے بجلی مہنگی، عوام پر 8 ارب 67 کروڑ سے زائد کا بوجھ پڑے گا

Express News

پی ٹی آئی نے خطے کی صورتحال پر بلائے گئے اجلاس میں شرکت عمران سے ملاقات سے مشروط کردی

Express News

عمران خان کی بینائی میں نمایاں بہتری آئی ہے، وفاقی وزیر

Express News

غیر حاضری پر کراچی پولیس کے 17 پولیس افسران اور اہلکار کو سزا

Express News

9 مئی ریڈیو پاکستان حملہ، اسپیکر کی تشکیل کردہ کمیٹی کے خلاف درخواست خارج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو