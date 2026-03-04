گھر سے سودا لینے کیلیے جانے والے 14 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی، ملزم گرفتار

لاہور:
گھر سے سودا لینے کے لیے جانے والے 14 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کے ملزم کو پولیس نے گرفتار کرلیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق 14 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کے کیس میں کاہنہ پولیس نے درخواست موصول ہونے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ۔
ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی کی جانب سے واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او کو اسپیشل ٹاسک دیا گیا تھا ۔
پولیس کے مطابق بچہ گھر سے سودا لینے گیا تھا کہ ملزم ورغلا کر بچے کو لدھیکی بھلر گاؤں لے گیا ، جہاں ملزم نے گھر میں لے جا کر زیادتی کی اور موقع سے فرار ہو گیا ۔
ایس پی ماڈل ٹاؤن کا کہنا ہے کہ ملزم عظیم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔ بچوں کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔