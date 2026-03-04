پی ایس ایکس ٹریڈنگ اکاؤنٹس کی تعداد پہلی بار 5لاکھ ہوگئی، کون سا صوبہ سب سے آگے رہا؟

نئے اکاؤنٹس کی تعداد فروری 26ء میں 20 ہزار240 رہی، این سی سی پی ایل

ویب ڈیسک March 04, 2026
بلٹ ان سرویلنس سسٹم زیراستعمال ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں نہیں ہے، فرخ ایچ خان۔ فوٹو: فائل

پاکستان اسٹاک ایکس چینج ٹریڈنگ اکاؤنٹس کی تعداد پہلی بار 5لاکھ ہوگئی، نئے اکاؤنٹس کی تعداد فروری 26ء میں 20 ہزار240 رہی۔

نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان ڈیٹا (این سی سی پی ایل) کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں سہولت اکاؤنٹس کھلنے کی تعداد 35.96 فیصد بڑھ 7 ہزار 278 رہی، نارمل اکاؤنٹس کے نمبرز 63.88 فیصد بڑھ کر 12 ہزار 929 رہے۔

این سی سی پی ایل ڈیٹا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں کارپوریٹ اکاؤنٹس کھلنے کی تعداد 0.16 فیصد اضافے سے 33 رہی۔

پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں نئے اسٹاک انویسٹرز میں مردوں کی شرح 87فیصد اور خواتین کی شرح 13فیصد رہی، اسٹاک ایکس چینج میں سب سے زیادہ 18 سے 30 سال عمر کے افراد نے نئے اکاؤنٹس کھولے گئے۔

رپورٹ کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں سب سے زیادہ صوبہ پنجاب سے 10 ہزار 539 نئے اکاؤنٹس کھولے گئے، نئے اسٹاک اکاؤنٹس کھولنے میں صوبہ سندھ 6 ہزار 332 سے دوسرے نمبر پر رہا۔
