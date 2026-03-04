ایرانی سپریم لیڈر خامنہ ای کی نماز جنازہ اور تدفین کے متعلق نئی معلومات سامنے آگئیں

ایران میں سوگ کی فضا ہے اور سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے

ویب ڈیسک March 04, 2026
تہران: ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی و اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے ایران کے رہبرِ اعلیٰ علی خامنہ ای کی نمازِ جنازہ آج (بدھ) تہران میں ادا کی جائے گی، جبکہ تدفین 6 مارچ کو کی جائے گی۔

رپورٹس کے مطابق خامنہ ای گزشتہ ہفتے امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے میں شہید کیے گئے تھے۔

سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ان کا جنازہ بدھ کی رات ڈیڑھ بجے اٹھایا جائے گا اور تین روزہ سوگ و مذہبی تقریبات کے بعد انہیں سپردِ خاک کیا جائے گا۔

امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے ایرانی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ خامنہ ای کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنہ ای نئے رہبرِ اعلیٰ کے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں، جبکہ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا فیصلہ جلد متوقع ہے۔

دوسری جانب اسرائیلی وزیرِ دفاع یاؤ گالانٹ نے بیان دیا ہے کہ اگر خامنہ ای کا کوئی بھی جانشین اسرائیل کے خلاف پالیسی جاری رکھتا ہے تو وہ اگلا ہدف ہو سکتا ہے۔

ایران میں سوگ کی فضا ہے اور سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔
