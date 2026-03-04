کویت میں ایرانی ڈرون حملہ، امریکا نے 4 ہلاک فوجیوں کی شناخت جاری کر دی

ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملوں میں اب تک 160 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں

ویب ڈیسک March 04, 2026
واشنگٹن / کویت: امریکا نے کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک ہونے والے 6 اہلکاروں میں سے 4 کی شناخت اور تصاویر جاری کر دی ہیں۔

امریکی فوج کے مطابق اتوار کے روز کویت کے علاقے پورٹ شابہ میں قائم امریکی فوجی تنصیب پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں چار فوجی ہلاک ہوئے۔

پینٹاگون کے مطابق ہلاک ہونے والے اہلکاروں کا تعلق آئیووا کے امریکی آرمی ریزرو یونٹ سے تھا۔ ان کی شناخت نوح تیجنز، نکول امور، کوڈی خورک اور ڈکلن کے ناموں سے ظاہر کی گئی ہے۔

ایران میں آئندہ حکومت کس کی ہوگی؟ ٹرمپ کا حیران کن جواب

ایران کیخلاف فوجی اڈے نہ دینے پر ٹرمپ کی اسپین کو دھمکیاں، تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان

ضرورت پڑنے پر ایران میں اپنی فوج بھی اتار سکتے ہیں؛ ٹرمپ کی نئی دھمکی

امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جاری کشیدگی کے دوران اب تک مجموعی طور پر 6 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔

دوسری جانب ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملوں میں اب تک 160 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں، تاہم اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔

خطے میں امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے باعث سکیورٹی صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔
