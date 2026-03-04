الزامات بدنیتی پر مبنی قرار: برطانوی عدالت نے عادل راجا کی اپیل مسترد کردی

فیصلے کے تحت عادل راجا پر 3 لاکھ 50 ہزار پاؤنڈ(پاکستانی تقریباً 12 کروڑ روپے) کا جرمانہ عائد

ویب ڈیسک March 04, 2026
facebook whatsup
عادل راجا ماضی میں بھی فنڈنگ کے ذریعے پیسہ اکٹھا کرچکا ہے:فوٹو:فائل

برطانیہ کی عدالت میں عادل راجا کو قانونی محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جہاں اس کی اپیل مسترد کر دی گئی۔

عدالتی فیصلے کے مطابق عادل راجا کی جانب سے عائد کردہ الزامات کو بدنیتی پر مبنی اور بے بنیاد قرار دیا گیا جبکہ مظلومیت اور سیاسی انتقام کا مؤقف بھی عدالتی جانچ میں برقرار نہ رہ سکا۔

برطانوی عدالت نے اپیل مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ پیش کردہ مؤقف میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ عدالتی کارروائی کے دوران جج کی جانب سے ثبوت طلب کیے جانے پر متعلقہ نکات ثابت نہ ہو سکے۔  فیصلے میں کہا گیا کہ الزامات کے حق میں ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے گئے۔

عدالت  کے فیصلے کے تحت عادل راجا پر 3 لاکھ 50 ہزار پاؤنڈ، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 12 کروڑ روپے بنتے ہیں، کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد اپیل کے امکانات بھی محدود قرار دیے جا رہے ہیں اور قانونی راستے تقریباً بند ہو چکے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Mar 04, 2026 02:37 PM |
معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

 Mar 04, 2026 12:57 PM |
سینئر اداکارہ نے حبا بخاری کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتادی

سینئر اداکارہ نے حبا بخاری کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتادی

 Mar 04, 2026 11:21 AM |

متعلقہ

Express News

پنجاب یونیورسٹی میں طلبا تنظیم کا سیکیورٹی گارڈ پر تشدد، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے

Express News

ملک بھر کے صارفین کیلیے بجلی مہنگی، عوام پر 8 ارب 67 کروڑ سے زائد کا بوجھ پڑے گا

Express News

پی ٹی آئی نے خطے کی صورتحال پر بلائے گئے اجلاس میں شرکت عمران سے ملاقات سے مشروط کردی

Express News

عمران خان کی بینائی میں نمایاں بہتری آئی ہے، وفاقی وزیر

Express News

غیر حاضری پر کراچی پولیس کے 17 پولیس افسران اور اہلکار کو سزا

Express News

9 مئی ریڈیو پاکستان حملہ، اسپیکر کی تشکیل کردہ کمیٹی کے خلاف درخواست خارج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو