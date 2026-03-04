نیوزی لینڈ کے کپتان کا پاکستان اور سری لنکا کے میچ سے متعلق بڑا بیان!

کیوی کپتان مچل سینٹنر نے میچ سے متعلق اپنی کیفیت بتا دی

ویب ڈیسک March 04, 2026
facebook whatsup

نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹنر نے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ سے متعلق اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر دیا۔

کیوی کپتان نے بتایا کہ پاکستان اس سری لنکا میچ دیکھنا کافی مشکل تھا اور بعض اوقات اعصاب شکن ہو رہا ہے۔ کمرے میں دیگر کھلاڑی بھی میچ دیکھ رہے تھے اور ان (مچل سینٹنر) کو میچ سنسنی خیز ہونے کی وجہ سے کمرے سے جانا پڑا۔

پہلے سیمی فائنل میں حریف ٹیم سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقا کے پاس بہت طاقت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پچھلے میچ میں نیوزی لنڈ کے بولنگ پاور پلے میں وہ میچ کو لے گئے تھے۔

مچل سینٹنر نے کہا کہ کیویز نے ابھی تک اس ٹورنامنٹ میں بہترین کھیل نہیں پیش کیا ہے اور یہ اچھی چیز ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Mar 04, 2026 02:37 PM |
معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

 Mar 04, 2026 12:57 PM |
سینئر اداکارہ نے حبا بخاری کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتادی

سینئر اداکارہ نے حبا بخاری کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتادی

 Mar 04, 2026 11:21 AM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ کونسی ٹیمیں فائنل کھیلیں گی؟ بڑی پیشگوئی سامنے آگئی

Express News

ورلڈ کپ میں ناکامی سے دوچار کونسے کرکٹ اسٹارز قومی ٹی ٹوئنٹی میں ایکشن کیلیے تیار؟

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر کھلاڑیوں پر جرمانے کیے جانے پر شاہد آفریدی کا ردعمل

Express News

ملتان سلطانز کی پی ایس ایل میں واپسی پر علی ترین کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

ایرانی حملوں کے بعد فٹبال اسٹار رونالڈو نے سعودی شہر ریاض چھوڑ دیا

Express News

نیشنل ٹی ٹوئنٹی کیلئے وینیو ایک بار پھر تبدیل کیوں کیا گیا؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو