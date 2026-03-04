بھارتی ٹیم کا انوکھا فیصلہ، چاند گرہن کے باعث پریکٹس سیشن منسوخ

ہندو مذہبی روایات کے مطابق گرہن کے دوران کسی بھی نیک یا اہم کام سے گریز کیا جاتا ہے

ویب ڈیسک March 04, 2026
facebook whatsup

آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنل سے قبل بھارتی ٹیم نے پریکٹس سیشن چاند گرہن کی وجہ سے منسوخ کردیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیم مینجمنٹ نے روایتی شیڈول کے تحت سیمی فائنل سے قبل شام 6 بجے پریکٹس شروع کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بھارتی بورڈ کی جانب سے جاری باضابطہ اعلامیے میں بھی بتایا گیا تھا کہ ٹیم شام 6 سے 9 بجے تک وانکھیڈے اسٹیڈیم میں ٹریننگ کرے گی۔

بعد ازاں معلوم ہوا کہ چاند گرہن دوپہر 3 بج کر 20 منٹ پر شروع ہو کر شام 6 بج کر 47 منٹ تک جاری رہے گا۔ ہندو مذہبی روایات کے مطابق گرہن کے دوران کسی بھی نیک یا اہم کام سے گریز کیا جاتا ہے کیونکہ اسے نحوست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بھارتی ٹیم میں شامل اہم کھلاڑی کے والد انتقال کرگئے

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بھارتی ٹیم کی ناقص فیلڈنگ پر سوالات اٹھنے لگے

بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ اور کھلاڑیوں نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ سیمی فائنل جیسے اہم میچ سے قبل مثبت آغاز ضروری ہے، اس لیے پریکٹس سیشن کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے مؤخر کردیا گیا۔

رپورٹس کے مطابق ایک ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ گرہن کے دوران کسی سرگرمی سے اجتناب بہتر سمجھا گیا، لہٰذا ٹریننگ کا آغاز شام 6 بج کر 40 منٹ کے بعد کیا جائے گا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

 Mar 04, 2026 08:16 PM |
شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Mar 04, 2026 02:37 PM |
معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

 Mar 04, 2026 12:57 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ کونسی ٹیمیں فائنل کھیلیں گی؟ بڑی پیشگوئی سامنے آگئی

Express News

ورلڈ کپ میں ناکامی سے دوچار کونسے کرکٹ اسٹارز قومی ٹی ٹوئنٹی میں ایکشن کیلیے تیار؟

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر کھلاڑیوں پر جرمانے کیے جانے پر شاہد آفریدی کا ردعمل

Express News

ملتان سلطانز کی پی ایس ایل میں واپسی پر علی ترین کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

ایرانی حملوں کے بعد فٹبال اسٹار رونالڈو نے سعودی شہر ریاض چھوڑ دیا

Express News

نیشنل ٹی ٹوئنٹی کیلئے وینیو ایک بار پھر تبدیل کیوں کیا گیا؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو