آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنل سے قبل بھارتی ٹیم نے پریکٹس سیشن چاند گرہن کی وجہ سے منسوخ کردیا۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیم مینجمنٹ نے روایتی شیڈول کے تحت سیمی فائنل سے قبل شام 6 بجے پریکٹس شروع کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بھارتی بورڈ کی جانب سے جاری باضابطہ اعلامیے میں بھی بتایا گیا تھا کہ ٹیم شام 6 سے 9 بجے تک وانکھیڈے اسٹیڈیم میں ٹریننگ کرے گی۔
بعد ازاں معلوم ہوا کہ چاند گرہن دوپہر 3 بج کر 20 منٹ پر شروع ہو کر شام 6 بج کر 47 منٹ تک جاری رہے گا۔ ہندو مذہبی روایات کے مطابق گرہن کے دوران کسی بھی نیک یا اہم کام سے گریز کیا جاتا ہے کیونکہ اسے نحوست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ اور کھلاڑیوں نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ سیمی فائنل جیسے اہم میچ سے قبل مثبت آغاز ضروری ہے، اس لیے پریکٹس سیشن کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے مؤخر کردیا گیا۔
رپورٹس کے مطابق ایک ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ گرہن کے دوران کسی سرگرمی سے اجتناب بہتر سمجھا گیا، لہٰذا ٹریننگ کا آغاز شام 6 بج کر 40 منٹ کے بعد کیا جائے گا۔