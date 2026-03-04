بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) کے بورڈ آف گورنرز نے چشمہ یونٹ 5 کے حفاظتی معاہدے کی متفقہ طور پر منظوری دے دی۔
نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ چشمہ یونٹ 5 کے لیے آئی اے ای اے کی جانب سے حفاظتی معاہدے کی منظوری پاکستان کے توانائی کے مستقبل کے لیے اہم سنگ میل ہے، یہ منظوری پاکستان کے توانائی کے شعبے کے لیے بڑی پیش رفت ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے پرامن جوہری پروگرام اور عدم پھیلاؤ کے معیارات سے وابستگی پر عالمی برادری کے اعتماد کا اظہارہے اور چشمہ یونٹ 5سے 1200 میگاواٹ بجلی پیدا ہوگی اور پریشرائزڈ واٹر ری ایکٹر 2030 تک فعال ہونے کی توقع ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ منصوبے کے مکمل ہونے پر قومی گرڈ کو کاربن سے پاک بجلی کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہوگا، پاکستان اس وقت کل 3,530 میگاواٹ صلاحیت کے 6 جوہری پاور پلانٹس چلا رہا ہے۔
اسی طرح گزشتہ سال جوہری توانائی نے قومی بجلی پیداوار میں 18.3 فیصد اور مجموعی کاربن سے پاک بجلی میں 34 فیصد حصہ ڈالا۔