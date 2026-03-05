چین کی کمپنی ڈِیپ سیک ایک سال سے زیادہ عرصے بعد اس ہفتے اپنا پہلا فلیگ شپ اے آئی ماڈل متعارف کرانے والی ہے۔ اس ماڈل کے ذریعے کمپنی چیٹ جی پی ٹی اور جیمینائی جیسے امریکی حریفوں سے مقابلہ کر سکے گی۔
کمپنی کا اصل لارج لینگویج ماڈل (جو جنوری 2025 میں لانچ ہوا تھا) اس وقت خبروں کی زینت بنا جب وہ امریکا میں ایپ چارٹس میں سرفہرست آگیا۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ٹیکنالوجی صنعت کے لیے ایک ’ویک اپ کال‘ قرار دیا تھا۔
فنانشل ٹائمز کے مطابق ڈِیپ سیک کا نیا وی 4 ماڈل ’ملٹی موڈل‘ ہوگا، یعنی یہ تصاویر، ویڈیوز اور متن تینوں تیار کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔
رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق ہانگژو میں قائم اس اسٹارٹ اپ نے اپنی نئی ٹیکنالوجی امریکی چِپ ساز کمپنیوں جیسے این ویڈیا کے سامنے پیش کرنے کے بجائے مقامی سپلائرز، مثلاً ہواوے کے ساتھ شیئر کی ہے۔
یہ اقدام صنعت کے عام طریقہ کار سے ہٹ کر ہے، کیونکہ عموماً نئے ماڈلز کمپنیوں کے ساتھ اس لیے شیئر کیے جاتے ہیں تاکہ سافٹ ویئر اور ہارڈویئر کی مکمل مطابقت یقینی بنائی جا سکے۔