فضائی حدود کی بندش سے کراچی سمیت ملک بھر سے کتنی پروازیں منسوخ ہوئیں؟

کراچی:
مشرقِ وسطیٰ میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور متعدد ممالک کی فضائی حدود بند ہونے کے باعث کراچی سمیت ملک بھر کے مختلف ہوائی اڈوں سے مزید 162 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جس کے بعد پانچ روز کے دوران منسوخ پروازوں کی مجموعی تعداد 578 تک پہنچ گئی۔
ذرائع کے مطابق فضائی حدود کی بندش کے باعث جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سمیت اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان، سیالکوٹ اور فیصل آباد کے ہوائی اڈوں سے یو اے ای، قطر، بحرین، کویت اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک جانے والی پروازیں متاثر ہوئیں۔
کراچی ایئرپورٹ سے دبئی، ابوظہبی، دوحہ، شارجہ، کویت اور بحرین کی 40 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ اسلام آباد سے 38، لاہور سے 28، پشاور سے 24، ملتان سے 18، سیالکوٹ سے 8 اور فیصل آباد سے 6 پروازیں منسوخ کی گئیں۔
منسوخ پروازوں میں امارات، اتحاد ایئرویز، ایئر عربیہ، پی آئی اے، ایئر بلیو، فلائی دبئی اور قطر ایئرویز سمیت ملکی و غیر ملکی ایئرلائنز شامل ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ 28 فروری سے یو اے ای، قطر، بحرین، کویت اور ایران سمیت متعدد ممالک کی فضائی حدود بند ہونے کے باعث ایئرلائنز کو پروازیں منسوخ کرنا پڑ رہی ہیں، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔