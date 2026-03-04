فضائی حدود کی بندش سے کراچی سمیت ملک بھر سے کتنی پروازیں منسوخ ہوئیں؟

پانچ روز کے دوران منسوخ پروازوں کی مجموعی تعداد 578 تک پہنچ گئی

اسٹاف رپورٹر March 04, 2026
facebook whatsup
کراچی:

مشرقِ وسطیٰ میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور متعدد ممالک کی فضائی حدود بند ہونے کے باعث کراچی سمیت ملک بھر کے مختلف ہوائی اڈوں سے مزید 162 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جس کے بعد پانچ روز کے دوران منسوخ پروازوں کی مجموعی تعداد 578 تک پہنچ گئی۔

ذرائع کے مطابق فضائی حدود کی بندش کے باعث جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سمیت اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان، سیالکوٹ اور فیصل آباد کے ہوائی اڈوں سے یو اے ای، قطر، بحرین، کویت اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک جانے والی پروازیں متاثر ہوئیں۔

کراچی ایئرپورٹ سے دبئی، ابوظہبی، دوحہ، شارجہ، کویت اور بحرین کی 40 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ اسلام آباد سے 38، لاہور سے 28، پشاور سے 24، ملتان سے 18، سیالکوٹ سے 8 اور فیصل آباد سے 6 پروازیں منسوخ کی گئیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران پر اسرائیل و امریکی حملہ، کشیدگی کے باعث کراچی سمیت ملک بھر سے 162 پروازیں منسوخ

Express News

ملکی ایئرپورٹس سے آج بھی 116 بین الاقوامی پروازیں منسوخ

منسوخ پروازوں میں امارات، اتحاد ایئرویز، ایئر عربیہ، پی آئی اے، ایئر بلیو، فلائی دبئی اور قطر ایئرویز سمیت ملکی و غیر ملکی ایئرلائنز شامل ہیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ 28 فروری سے یو اے ای، قطر، بحرین، کویت اور ایران سمیت متعدد ممالک کی فضائی حدود بند ہونے کے باعث ایئرلائنز کو پروازیں منسوخ کرنا پڑ رہی ہیں، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

 Mar 04, 2026 08:16 PM |
شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Mar 04, 2026 02:37 PM |
معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

 Mar 04, 2026 12:57 PM |

متعلقہ

Express News

ایران پر اسرائیل و امریکی حملہ، کشیدگی کے باعث کراچی سمیت ملک بھر سے 162 پروازیں منسوخ

Express News

پشاور کیلئے سعودی ایئر کی پروازیں معطل، امارات کیلئے پی آئی اے کو روزانہ دو پروازوں کی اجازت

Express News

کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کیلئے بجلی مزید مہنگی کردی گئی

Express News

دہشتگردی کیخلاف ریاستی بیانیے کو مضبوط اور واضح بنانا ناگزیر ہے، وزیراعلیٰ بلوچستان

Express News

کالجوں میں ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے معاملے پر جامعہ کراچی اور کالج پرنسپلز کے مابین ڈیڈ لاک

Express News

ایران امریکا جنگ کے باعث فضائی نظام درہم برہم ، ملک بھر کے ایئرپورٹس پر سامان کے انبار لگ گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو