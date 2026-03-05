راولپنڈی، سٹی صدر روڈ پلازہ کے بیسمنٹ گودام میں خوفناک آگ، 11 گھنٹے سے ریسکیو آپریشن جاری

بیسمنٹ میں موجود جلنے والا سامان بڑی مقدار میں ہے

ویب ڈیسک March 05, 2026
راولپنڈی:

سٹی صدر روڈ پر واقع چار منزلہ پلازہ کے بیسمنٹ گودام میں اچانک آگ بھڑک اُٹھی، جس کے نتیجے میں ریسکیو 1122 کے فائر فائٹرز 11 گھنٹے سے آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔

ریسکیو حکام کے مطابق پلازے کی بیسمنٹ میں مناسب داخلے کے راستے اور وینٹیلیشن کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے آگ بجھانے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔

ریسکیو 1122 کے مطابق 13 ایمرجنسی گاڑیوں اور 50 سے زائد اہلکار فوم ملا پانی استعمال کرتے ہوئے آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے میں مصروف ہیں۔

بیسمنٹ میں موجود جلنے والا سامان بڑی مقدار میں ہے اور اسے گودام کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ریسکیو ٹیم کی محنت دگنی ہو گئی۔

ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر صبغت اللہ موقعہ پر موجود ہیں اور مسلسل آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔

آگ کے دوران وا سا راولپنڈی کو پانی کی سپلائی کے لیے طلب کیا گیا تاکہ فائر فائٹرز کے کام میں سہولت ہو۔

ریسکیو حکام نے کہا کہ آگ پر قابو پانے کے بعد پلازے میں ممکنہ نقصان کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا، اور عوام کو احتیاط کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔
