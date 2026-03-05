افغانستان کی جارحیت کیخلاف بلوچستان کے غیور عوام کا پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی 

ریلی کے شرکاء نے افغانستان سے حالیہ دراندازی کی شدید مذمت کی

ویب ڈیسک March 05, 2026
بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی اور ہرنائی میں افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت کیخلاف شہریوں نے پرامن ریلیاں نکالیں۔

تفصیلات کے مطابق بلوچستان میں عوامی ریلیوں میں سول سوسائٹی ، انتظامیہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

 ریلی کے دوران پاک فوج سے والہانہ محبت کے اظہار میں فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔

ریلی کے شرکاء نے افغانستان سے حالیہ دراندازی کی شدید مذمت کی اور ملکی سلامتی کیلئے پاک فوج کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔

ریلی کے شرکاء کا کہنا تھاکہ  دہشت گردی کیخلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔

ملک بھر کےعوام  افغان طالبان رجیم کی شرانگیزی کی کھل کر مذمت اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلیاں نکال رہے ہیں۔
