ملکی معیشت کے استحکام کیلئے نجکاری سے متعلق ایک اور اہم پیش رفت 

ایئرپورٹس کے ساتھ ساتھ ہوٹلز اور بینکس بھی نجکاری پروگرام کا حصہ ہوں گے

ویب ڈیسک March 05, 2026
حکومت کی اقتصادی اصلاحاتی حکمتِ عملی کے تحت قومی اداروں کی مؤثر نجکاری کیلئے منظم اقدامات جاری ہیں

مشیر وزیر خزانہ خرم شہزادکے مطابق پاکستان ائیر لائن کی نجکاری ایک لینڈ مارک اور تاریخی اقدام ہے . پی آئی اے کی نجکاری نے ایک نئی تقویت دی جس سے آنے والے دنوں میں مزید بہتری نظر آئے گی۔

مشیر وزیر خزانہ نے کہا کہ پاور ڈسٹری بیوشن کمپنیوں میں سرمایہ کاری سے بجلی کے شعبہ میں مزید بہتری آئے گی، اسلام آباد ایئرپورٹ کے بعد ملک کے دیگر ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹس کے ساتھ ساتھ ہوٹلز اور بینکس بھی نجکاری پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ نجکاری کمیشن کا 249واں اجلاس چیئرمین نجکاری کمیشن محمد علی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔

انہوں نے مزید کہا کہ پی آئی اے کے خریدار کنسورشیم میں ایف ایف سی کی شمولیت کی سفارش حتمی منظوری کیلئے کابینہ کمیٹی نجکاری کو بھجوا دی گئی۔

مشیر وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ نجکاری کمیشن بورڈ نے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے والی ایف ایف سی کو کنسورشم میں شامل کرنے کی سفارش کی توثیق کی۔
