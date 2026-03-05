ملکی معیشت کے استحکام کیلئے نجکاری سے متعلق ایک اور اہم پیش رفت 

حکومت کی اقتصادی اصلاحاتی حکمتِ عملی کے تحت قومی اداروں کی مؤثر نجکاری کیلئے منظم اقدامات جاری ہیں
مشیر وزیر خزانہ خرم شہزادکے مطابق پاکستان ائیر لائن کی نجکاری ایک لینڈ مارک اور تاریخی اقدام ہے . پی آئی اے کی نجکاری نے ایک نئی تقویت دی جس سے آنے والے دنوں میں مزید بہتری نظر آئے گی۔
مشیر وزیر خزانہ نے کہا کہ پاور ڈسٹری بیوشن کمپنیوں میں سرمایہ کاری سے بجلی کے شعبہ میں مزید بہتری آئے گی، اسلام آباد ایئرپورٹ کے بعد ملک کے دیگر ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹس کے ساتھ ساتھ ہوٹلز اور بینکس بھی نجکاری پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ نجکاری کمیشن کا 249واں اجلاس چیئرمین نجکاری کمیشن محمد علی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔
انہوں نے مزید کہا کہ پی آئی اے کے خریدار کنسورشیم میں ایف ایف سی کی شمولیت کی سفارش حتمی منظوری کیلئے کابینہ کمیٹی نجکاری کو بھجوا دی گئی۔
مشیر وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ نجکاری کمیشن بورڈ نے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے والی ایف ایف سی کو کنسورشم میں شامل کرنے کی سفارش کی توثیق کی۔