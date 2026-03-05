خیبر پختونخوا میں تیل و گیس کے بڑے ذخائر دریافت

اس منصوبے میں پاکستان کی تین بڑی توانائی کمپنیاں شریک ہیں

ویب ڈیسک March 05, 2026
facebook whatsup

پاکستان کے ضلع کوہاٹ میں حال ہی میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق اس دریافت کو توانائی کے شعبے کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دریافت نشپا بلاک میں “براگزئی X-1” نامی کنویں سے ہوئی۔

کنویں کی کھدائی تقریباً 5170 میٹر گہرائی تک کی گئی۔ تقریباً 4100 بیرل خام تیل روزانہ نکالا جاسکتا ہے اور 10.5 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس یومیہ حاصل ہو سکتی ہے۔

اس منصوبے میں پاکستان کی تین بڑی توانائی کمپنیاں شریک ہیں: او جی ڈی سی ایل، پاکستان پٹرولیم لمیٹڈ اور گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ۔

ماہرین کے مطابق اس دریافت سے پاکستان کے توانائی بحران میں کمی پوری ہوسکتی ہے۔ درآمدی تیل و گیس پر انحصار کم ہوگا اور زرمبادلہ کی بچت ہو سکتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

 Mar 04, 2026 08:16 PM |
شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Mar 04, 2026 02:37 PM |
معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل

 Mar 04, 2026 12:57 PM |

متعلقہ

Express News

ایران پر اسرائیل و امریکی حملہ، کشیدگی کے باعث کراچی سمیت ملک بھر سے 162 پروازیں منسوخ

Express News

پشاور کیلئے سعودی ایئر کی پروازیں معطل، امارات کیلئے پی آئی اے کو روزانہ دو پروازوں کی اجازت

Express News

کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کیلئے بجلی مزید مہنگی کردی گئی

Express News

دہشتگردی کیخلاف ریاستی بیانیے کو مضبوط اور واضح بنانا ناگزیر ہے، وزیراعلیٰ بلوچستان

Express News

کالجوں میں ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے معاملے پر جامعہ کراچی اور کالج پرنسپلز کے مابین ڈیڈ لاک

Express News

ایران امریکا جنگ کے باعث فضائی نظام درہم برہم ، ملک بھر کے ایئرپورٹس پر سامان کے انبار لگ گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو