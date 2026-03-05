کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں ایک اور ملزم کی پلی بارگین منظور

اسکینڈل میں ملزم کے نام 3 کروڑ 80 لاکھ پچاس ہزار روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی

ویب ڈیسک March 05, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
پشاور:

کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں مزید پیش رفت سامنے آئی ہے جہاں گرفتار ایک اور ملزم کی پلی بارگین منظور کر لی گئی۔

احتساب عدالت کے جج محمد ظفر نے ملزم سرن زیب کی پلی بارگین کی توثیق کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔

فیصلے کے مطابق ملزم سرن زیب قاضی کوٹ مانسہرہ کا رہائشی ہے اور نیب کے مطابق وہ کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں ملوث تھا۔ کوہستان اسکینڈل میں ملزم کے نام 3 کروڑ 80 لاکھ پچاس ہزار روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی۔ ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھا اور اس نے جیل سے پلی بارگین کی درخواست نیب کو دی تھی۔

فیصلے کے مطابق درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ وہ کسی دباؤ کے بغیر پلی بارگین کرنا چاہتا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ چیئرمین نیب نے درخواست گزار کی پلی بارگین کی منظوری دے دی ہے اور ملزم نے نیب کے ساتھ 3 کروڑ 80 لاکھ پچاس ہزار روپے کی پلی بارگین کی ہے۔

عدالت نے قرار دیا کہ ملزم کی پلی بارگین کی توثیق کی جاتی ہے اور حکم دیا کہ ملزم کو رہا کیا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رابعہ انعم کو سموسہ کھانا مہنگا پڑگیا، سوشل میڈیا پر تنقید

رابعہ انعم کو سموسہ کھانا مہنگا پڑگیا، سوشل میڈیا پر تنقید

 Mar 05, 2026 12:07 PM |
امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

 Mar 04, 2026 08:16 PM |
شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Mar 04, 2026 02:37 PM |

متعلقہ

Express News

ایران پر اسرائیل و امریکی حملہ، کشیدگی کے باعث کراچی سمیت ملک بھر سے 162 پروازیں منسوخ

Express News

پشاور کیلئے سعودی ایئر کی پروازیں معطل، امارات کیلئے پی آئی اے کو روزانہ دو پروازوں کی اجازت

Express News

کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کیلئے بجلی مزید مہنگی کردی گئی

Express News

دہشتگردی کیخلاف ریاستی بیانیے کو مضبوط اور واضح بنانا ناگزیر ہے، وزیراعلیٰ بلوچستان

Express News

کالجوں میں ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے معاملے پر جامعہ کراچی اور کالج پرنسپلز کے مابین ڈیڈ لاک

Express News

ایران امریکا جنگ کے باعث فضائی نظام درہم برہم ، ملک بھر کے ایئرپورٹس پر سامان کے انبار لگ گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو