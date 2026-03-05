تمام پاکستانی پورٹس میں داخلے پر پابندی، خبر میں کتنی سچائی، وزارت کا بیان آگیا

اس حوالے سے وزارت بحری امور نے وضاحت جاری کی ہے

ویب ڈیسک March 05, 2026
facebook whatsup

حال ہی ایک خبر منظرعام پر آئی تھی کہ پاکستانی حکومت نے تمام پورٹس میں سمندری  داخلے پر پابندی لگادی ہے۔ اس حوالے سے وزارت بحری امور نے وضاحت جاری کی ہے۔

سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ایک نوٹیفکیشن میں دعویٰ کیا گیا کہ کیبنٹ ڈویژن نے دس مارچ 2026 تک سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر "پاکستان میں تمام بندرگاہوں کے اندراجات کو عارضی طور پر معطل کرنے" کا حکم دیا ہے۔

تاہم وزارت بحری امور نے اس گردش کررہے نوٹیفکیشن کو من گھڑت قرار دیا ہے۔

ڈویژن نے واضح کیا کہ ایسا کوئی حکم کابینہ ڈویژن یا وزارت بحری امور کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا ہے۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رابعہ انعم کو سموسہ کھانا مہنگا پڑگیا، سوشل میڈیا پر تنقید

رابعہ انعم کو سموسہ کھانا مہنگا پڑگیا، سوشل میڈیا پر تنقید

 Mar 05, 2026 12:07 PM |
امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

 Mar 04, 2026 08:16 PM |
شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Mar 04, 2026 02:37 PM |

متعلقہ

Express News

ایران پر اسرائیل و امریکی حملہ، کشیدگی کے باعث کراچی سمیت ملک بھر سے 162 پروازیں منسوخ

Express News

پشاور کیلئے سعودی ایئر کی پروازیں معطل، امارات کیلئے پی آئی اے کو روزانہ دو پروازوں کی اجازت

Express News

کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کیلئے بجلی مزید مہنگی کردی گئی

Express News

دہشتگردی کیخلاف ریاستی بیانیے کو مضبوط اور واضح بنانا ناگزیر ہے، وزیراعلیٰ بلوچستان

Express News

کالجوں میں ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے معاملے پر جامعہ کراچی اور کالج پرنسپلز کے مابین ڈیڈ لاک

Express News

ایران امریکا جنگ کے باعث فضائی نظام درہم برہم ، ملک بھر کے ایئرپورٹس پر سامان کے انبار لگ گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو