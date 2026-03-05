بیوی پر ظالمانہ تشدد کرنے والا شوہر سیف سٹی کی مدد سے گرفتار

لاہور میں بیوی پر ظلم کرنے والے شوہر کیخلاف خاتون کی والدہ نے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن پر کال کر کے فوری مدد طلب کی۔
تفصیلات کے مطابق والدہ کے مطابق داماد نے بیٹی کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے بے دخل کر دیا۔ والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹی طویل عرصے سے گھریلو تشدد اور ہراسانی کا شکار تھی
اطلاع ملتے ہی ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقامی پولیس کو روانہ کیا۔
وہاڑی پولیس نے بروقت موقع پر پہنچ کر متاثرہ خاتون کو تحفظ فراہم کیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق معمولی گھریلو تنازع پر ملزم نے بیوی کو گالیاں دیں، تشدد کا نشانہ بنایا اور سر کے بال کاٹ دیے۔
پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
خاتون کی والدہ نے فوری کارروائی پر ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کیا۔
خواتین کی شکایات کے فوری ازالے کیلئے سیف سٹی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن خواتین کو گھر بیٹھے شکایت درج کرانے کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔
ترجمان سیف سٹیز کا کہنا ہے کہ خواتین ظلم، تشدد یا ہراسانی کی صورت میں فوری ایمرجنسی ہیلپ لان 15 ڈائل کریں اور 2 دبا کر فوری معاونت حاصل کریں۔