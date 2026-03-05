کیا امریکا ایران جنگ میں بھارتی بندرگاہیں استعمال کر رہا ہے؟ انڈیا کی بڑی وضاحت سامنے آگئی

یہ دعویٰ سابق امریکی فوجی افسر اور سابق وزیر دفاع کے مشیر ڈوگلس میک گریگور نے ایک انٹرویو میں کیا تھا

ویب ڈیسک March 05, 2026
facebook whatsup

انڈین حکومت نے ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ امریکا کی بحریہ ایران کے خلاف جاری جنگ میں بھارتی بندرگاہیں استعمال کر رہی ہے۔

بھارتی وزارتِ خارجہ کے فیکٹ چیک اکاؤنٹ کے مطابق یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد اور جعلی ہے۔

وزارتِ خارجہ نے کہا کہ ایک امریکی چینل پر نشر ہونے والی رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکی بحریہ ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے بھارت کی بندرگاہیں استعمال کر رہی ہے، تاہم یہ خبر درست نہیں۔

وزارتِ خارجہ کے مطابق اس طرح کی غیر مصدقہ اور من گھڑت معلومات پھیلائی جا رہی ہیں جن سے عوام کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے لوگوں کو ایسی خبروں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کیا امریکا ایران میں زمینی جنگ شروع کرے گا؟ وائٹ ہاؤس کا بڑا اعلان سامنے آگیا

Express News

ایران امریکا جنگ فضائی حدود کی بندش کامعاملہ سنگین ہوگیا

Express News

آبنائے ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں گزرنے دیں گے، ایران کی دھمکی

یہ دعویٰ سابق امریکی فوجی افسر اور سابق وزیر دفاع کے مشیر ڈوگلس میک گریگور نے ایک انٹرویو میں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکا کو ایران کے حملوں کے بعد اپنے اڈوں کے نقصان کی وجہ سے بھارت اور اس کی بحری تنصیبات کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔

اس بیان کے بعد بھارت میں سیاسی حلقوں میں بحث شروع ہو گئی تھی۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کی ترجمان نے حکومت سے سوال کیا تھا کہ کیا وزیر اعظم مودی کی حکومت امریکا اور اسرائیل کو ایسی جنگ میں بھارتی بحری اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے رہی ہے جس میں عام شہری متاثر ہو رہے ہیں۔

بھارتی حکومت نے ان تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی خبریں محض افواہیں ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوبز میں آنے پر والد نے ایک سال تک بات نہیں کی، یشما گل کا انکشاف

شوبز میں آنے پر والد نے ایک سال تک بات نہیں کی، یشما گل کا انکشاف

 Mar 05, 2026 01:09 PM |
رابعہ انعم کو سموسہ کھانا مہنگا پڑگیا، سوشل میڈیا پر تنقید

رابعہ انعم کو سموسہ کھانا مہنگا پڑگیا، سوشل میڈیا پر تنقید

 Mar 05, 2026 12:07 PM |
امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

 Mar 04, 2026 08:16 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا نے ایران پر حملے سے قبل 13 خاص معدنیات کیلیے کمپنیوں سے رابطہ کیا تھا؛ رائٹرز

Express News

ٹرمپ کے قتل کی سازش کرنے والے ایران کی اہم شخصیت کو ہلاک کردیا؛ امریکی وزیر دفاع

Express News

ہتھیاروں سے لیس ایران کے جنگی جہاز کو تباہ کردیا؛ امریکا نے ویڈیو جاری کردی

Express News

آیت اللہ خامنہ ای کے بعد ان کے ہر جانشین کو نشانہ بنائیں گے؛ اسرائیل کی نئی دھمکی

Express News

ایران حملہ؛ فوجی اڈے نہ دینے پر ٹرمپ کی اسپین کو دھمکی؛ یورپی یونین کا ردعمل آگیا

Express News

اینٹی شپ میزائل اور جدید ہتھیاروں سے لیس ایران کا جنگی جہاز ڈوب گیا؛ 80 ہلاکتیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو