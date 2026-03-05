خواتین کی گواہی سے متعلق سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں اہم سماعت

اسلام آ باد:
خواتین کی گواہی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں اہم کیس کی سماعت ہوئی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے خواتین کی گواہی سے متعلق کیس کی سماعت کی اور وفاق و صوبوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی۔
جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ خواتین کی گواہی کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں تفصیلات موجود ہیں ۔ خواتین کی گواہی کن صورتوں میں مانی جاتی ہے، واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔
وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار خواتین کا انتقال ہو گیا ہے، تاہم کیس کو جاری رکھنا ضروری ہے تاکہ اس معاملے پر فیصلہ ہو سکے۔
سماعت کے دوران عدالت نے سپریم کورٹ بار کی فنانس سیکرٹری سائرہ راجپوت کو طلب کر لیا اور خواتین صحافیوں کو بھی روسٹرم پر بلایا۔
جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ معاملہ خواتین کی گواہی کے اصولوں سے متعلق ہے اور عدالت نے سائرہ راجپوت اور خواتین صحافیوں کو معاون مقرر کر دیا۔
جسٹس شاہد وحید نے فریقین کو ہدایت دی کہ آئندہ سماعت میں انہیں پیش ہونا ہوگا۔
عدالت نے کیس کے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جامع جواب طلب کر لیا تاکہ خواتین کی گواہی کے معاملے پر آئندہ تفصیلی فیصلہ کیا جا سکے۔