خواتین کی گواہی سے متعلق سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں اہم سماعت

خواتین کی گواہی کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں تفصیلات موجود ہیں، جسٹس عرفان سعادت

ویب ڈیسک March 05, 2026
facebook whatsup
اسلام آ باد:

خواتین کی گواہی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں اہم کیس کی سماعت ہوئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے خواتین کی گواہی سے متعلق کیس کی سماعت کی اور وفاق و صوبوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی۔

جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ خواتین کی گواہی کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں تفصیلات موجود ہیں ۔ خواتین کی گواہی کن صورتوں میں مانی جاتی ہے، واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔

وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار خواتین کا انتقال ہو گیا ہے، تاہم کیس کو جاری رکھنا ضروری ہے تاکہ اس معاملے پر فیصلہ ہو سکے۔

سماعت کے دوران عدالت نے سپریم کورٹ بار کی فنانس سیکرٹری سائرہ راجپوت کو طلب کر لیا اور خواتین صحافیوں کو بھی روسٹرم پر بلایا۔

جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ معاملہ خواتین کی گواہی کے اصولوں سے متعلق ہے اور عدالت نے سائرہ راجپوت اور خواتین صحافیوں کو معاون مقرر کر دیا۔

جسٹس شاہد وحید نے فریقین کو ہدایت دی کہ آئندہ سماعت میں انہیں پیش ہونا ہوگا۔

عدالت نے کیس کے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جامع جواب طلب کر لیا تاکہ خواتین کی گواہی کے معاملے پر آئندہ تفصیلی فیصلہ کیا جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوبز میں آنے پر والد نے ایک سال تک بات نہیں کی، یشما گل کا انکشاف

شوبز میں آنے پر والد نے ایک سال تک بات نہیں کی، یشما گل کا انکشاف

 Mar 05, 2026 01:09 PM |
رابعہ انعم کو سموسہ کھانا مہنگا پڑگیا، سوشل میڈیا پر تنقید

رابعہ انعم کو سموسہ کھانا مہنگا پڑگیا، سوشل میڈیا پر تنقید

 Mar 05, 2026 12:07 PM |
امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

امن کی اپیل پر تنقید، نورا فتیحی نے ناقدین کو دو ٹوک جواب دے دیا

 Mar 04, 2026 08:16 PM |

متعلقہ

Express News

ایران پر اسرائیل و امریکی حملہ، کشیدگی کے باعث کراچی سمیت ملک بھر سے 162 پروازیں منسوخ

Express News

پشاور کیلئے سعودی ایئر کی پروازیں معطل، امارات کیلئے پی آئی اے کو روزانہ دو پروازوں کی اجازت

Express News

کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کیلئے بجلی مزید مہنگی کردی گئی

Express News

دہشتگردی کیخلاف ریاستی بیانیے کو مضبوط اور واضح بنانا ناگزیر ہے، وزیراعلیٰ بلوچستان

Express News

کالجوں میں ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے معاملے پر جامعہ کراچی اور کالج پرنسپلز کے مابین ڈیڈ لاک

Express News

ایران امریکا جنگ کے باعث فضائی نظام درہم برہم ، ملک بھر کے ایئرپورٹس پر سامان کے انبار لگ گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو