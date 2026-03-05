کراچی میں گیس کا بحران، طویل لوڈ شیڈنگ جاری

امریکا ایران جنگ کی وجہ سے قطر سے ایل این جی کی درآمد تعطل کا شکار ہے۔
تفصیلات کے مطابق کراچی میں گیس کا بحران پیدا ہوگیا ہے اور گیس کی کئی کئی گھنٹے لوڈشیڈنگ جاری ہے۔
شہر کے کئی علاقوں میں دوسرے روز بھی گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ گلشنِ اقبال، اسکیم 33، جمشید روڈ، شادمان ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں دوسرے روز بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے۔
نشترروڈ، مارٹن کواٹرز، جہانگیرروڈ، عامل کالونی، لسبیلہ، کورنگی کے مختلف علاقوں میں بھی گیس بند پڑی ہے۔
جبکہ حکومت نے رمضان المبارک میں صبح سے 3 بجے سے رات 10 بجے تک بلاتعطل گیس کی فراہمی کا اعلان کیا تھا۔
آبنائے ہرمز کی بندش اور قطر سے ایل این جی کی عدم فراہمی کے باعث مجموعی گیس صورتحال میں کافی ردوبدل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
رمضان المبارک کے نصف روزوں تک جاری رہنے والا گیس شیڈول برقرار رکھنا مشکل ہوگیا ہے۔ ایس ایس جی سی کو گیس کی طلب و رسد کے توازن کو برقرار رکھنے میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔
سپلائی میں کمی سے گیس کا لائن پیک کم ہورہا ہے۔ ایس ایس جی سی نے سحر، افطار اور دیگر اوقات میں بھی گیس کی فراہمی کو ممکن بنانے کی نئی حکمت عملی پر غور شروع کردیا ہے۔