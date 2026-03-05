معروف گلوکار اور ’برابری پارٹی‘ کے بانی جواد احمد ایک بار پھر اپنے رویے کی وجہ سے خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔ ماضی میں اپنی گائیکی کے باعث پہچانے جانے والے جواد احمد اب اکثر کیمروں کے سامنے سخت اور متنازع بیانات دینے کے باعث زیرِ بحث رہتے ہیں۔ وہ متعدد بار معروف سیاسی شخصیات، ساتھی فنکاروں اور دیگر مشہور افراد پر تنقید کرتے دکھائی دیے ہیں۔
حال ہی میں انہوں نے نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا، جہاں گفتگو کے دوران سابق وزیراعظم عمران خان کا ذکر آیا۔ پروگرام کے میزبان عمیر بشیر نے عمران خان کے سوشل میڈیا فالوورز اور مقبولیت کا حوالہ دیا تو جواد احمد برہم ہو گئے۔
وائرل ویڈیوز میں دیکھا جاسکتا ہے کہ جواد احمد اینکر پر برس پڑے، بلند آواز میں بات کی اور بالآخر پروگرام ادھورا چھوڑ کر اسٹوڈیو سے چلے گئے۔ غصے کی حالت میں انہوں نے عملے سے یہ تک کہہ دیا کہ میزبان کو کمرے سے باہر نکال دیا جائے۔ انہوں نے صحافی کو ’بے وقعت‘ اور ’غیر پیشہ ور‘ بھی قرار دیا۔
انٹرویو کے مختصر کلپس سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں اور جواد احمد کو شدید عوامی ردعمل کا سامنا ہے۔ اداکار عمران عباس نے انسٹاگرام پر ردعمل دیتے ہوئے لکھا کہ وہ اینکر کے صبر کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس رویے کو برداشت کیا۔
اسی ویڈیو پر ردعمل دیتے ہوئے مشی خان نے بھی سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ’سائیکو‘ کا کوئی چہرہ ہوتا تو اینکر کو آسکر ملنا چاہیے تھا۔
دوسری جانب سوشل میڈیا صارفین بھی جواد احمد کے رویے پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ متعدد افراد نے ان کے طرزِ عمل کو غیر متوازن قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں طبی مدد کی ضرورت ہے۔ کچھ صارفین کا کہنا تھا کہ وہ لیڈر بننے کے خواب تو دیکھتے ہیں مگر پہلے انہیں انسان بننے کی ضرورت ہے، جبکہ دیگر نے رائے دی کہ بے جا نفرت اور عناد انسان کو ذہنی طور پر بیمار کر دیتا ہے۔