منیب بٹ نے اپنی کمائی میں برکت کی وجہ بتا دی

شوبز انڈسٹری میں پہلی کمائی کے طور پر 2 ہزار روپے کا چیک ملا تھا

ویب ڈیسک March 06, 2026
فوٹو فائل

پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے معروف اداکار منیب بٹ نے حالیہ وی لاگ میں اپنی آمدن اور کامیابی میں برکت کی وجہ سے پردہ اٹھا دیا، جس نے مداحوں کی توجہ حاصل کر لی۔

منیب بٹ اداکارہ ایمن خان کے شوہر ہیں اور ان کی تین بیٹیاں امل، میرال اور نمل ہیں۔ وہ اپنے آفیشل یوٹیوب چینل پر وی لاگز بھی شیئر کرتے رہتے ہیں جو ڈیجیٹل ناظرین میں مقبول ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے رمضان المبارک کے معمولات پر مبنی ایک وی لاگ اپ لوڈ کیا، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں کا ایک واقعہ سنایا۔

منیب بٹ نے بتایا کہ جب انہوں نے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا تو انہیں پہلی کمائی کے طور پر 2 ہزار روپے کا چیک ملا۔ انہوں نے خوشی خوشی یہ بات اپنے تایا ابو کو بتائی، جنہوں نے وہ رقم صدقہ کرنے کے لیے ان سے لے لی۔

اداکار کے مطابق اگرچہ 2 ہزار روپے اس وقت بھی بڑی رقم نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن تقریباً 17 سال قبل یہ خاصی اہمیت رکھتی تھی۔ ان کے تایا نے اس رقم سے گوشت خریدا اور پرندوں کو کھلا دیا۔ اس موقع پر انہوں نے منیب سے کہا کہ پرندے ان کے لیے دعا کریں گے اور ان کی کمائی میں ہمیشہ برکت رہے گی۔

منیب بٹ کا کہنا تھا کہ وہ آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسی عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں بے پناہ برکت عطا کی۔ ان کا یہ بیان سوشل میڈیا پر مداحوں کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔

 
