رجب بٹ کے اہلِ خانہ پر سنگین الزامات، ایمان سے متعلق دھمکیوں کا انکشاف

عون شیخ نے انکشاف کیا کہ رجب بٹ کے چچا اور والدہ نے گھر آکر ایمان کو سخت دھمکیاں دیں

ویب ڈیسک March 05, 2026
پاکستان کے معروف لاگر رجب بٹ ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔ حال ہی میں رجب بٹ کی اہلیہ کے بھائی نے ان پر اور ان کے اہل خانہ پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔

رجب بٹ اکثر تنازعات، اسکینڈلز اور قانونی معاملات کے باعث سرخیوں میں رہتے ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی بھی اس وقت مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ ان کی اہلیہ ایمان ان کے ساتھ نہیں رہ رہیں اور دونوں خاندانوں کے درمیان اختلافات جاری ہیں۔ اگرچہ مصالحت کی کوششیں کی گئیں، تاہم وہ کامیاب نہ ہو سکیں۔

حال ہی میں ایمان رجب کے بھائی عون شیخ نے ایک ویڈیو بیان میں انکشاف کیا کہ رجب بٹ کے چچا اور والدہ ان کے گھر آئے تھے اور ایمان کو سخت دھمکیاں دی ہیں۔ یہ بیان انہوں نے سوشل میڈیا پر حیدر اور ڈوگر کی جانب سے ایمان کو لائیو سیشن میں تنقید کا نشانہ بنانے کے ردعمل میں دیا۔

عون شیخ کا کہنا تھا ’’اگر مجھے اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے جھکنا پڑا تو میں جھک جاؤں گا۔ آپ سب کی بہنیں ہیں، لیکن اگر آپ کا بہنوئی آپ کی حاملہ بہن کو دھوکا دے رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟‘‘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عون نے مزید کہا کہ ’’وہ نہ صرف سوشل میڈیا پر میری بہن کے خلاف باتیں کرتا ہے بلکہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اسے ہر سہولت حاصل ہے، ڈرائیور اس کی خدمت میں موجود ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں ہر بار خاموش رہا جب وہ غلط بیانی کرتا رہا۔ پھر اس کی والدہ اور چچا آئے اور کہا کہ وہ ایسا ہی رہے گا۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ یہ سب برداشت کریں گے؟ آپ نے نمبر ون یوٹیوبر سے شادی کی ہے۔ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے۔‘‘

دوسری جانب سوشل میڈیا صارفین کی بڑی تعداد عون شیخ کو مشورہ دے رہی ہے کہ وہ اپنی بہن کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں۔ متعدد صارفین کا کہنا ہے کہ اگر رویہ تبدیل نہیں ہو رہا تو علیحدگی ہی بہتر راستہ ہوسکتا ہے، جبکہ کچھ نے عون کو مزید عوامی بیانات سے گریز کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔
 
