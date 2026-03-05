ثانیہ اشفاق کرکٹر عماد وسیم کی منافقت سامنے لے آئیں

ثانیہ اشفاق اس وقت اپنے تین بچوں کی تنہا پرورش کر رہی ہیں

ویب ڈیسک March 05, 2026
پاکستانی کرکٹ اور شوبز سے جڑی ایک اور کہانی سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بن گئی ہے، جہاں عماد وسیم اور ان کی سابق اہلیہ ثانیہ اشفاق کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ایک بار پھر وائرل ہو رہا ہے۔

معروف کرکٹر عماد وسیم اور ان کی سابقہ اہلیہ ثانیہ اشفاق نے چھ سالہ ازدواجی زندگی کے بعد حال ہی میں علیحدگی اختیار کی۔ رپورٹس کے مطابق علیحدگی کی وجہ عماد وسیم کا انفلوئنسر نائلہ راجا سے تعلق اور نکاح بتایا جا رہا ہے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ ایک سال سے زائد عرصے سے ان کے ساتھ تھیں۔

ثانیہ اشفاق اس وقت اپنے تین بچوں کی تنہا پرورش کر رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بچوں کو والد کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔

حال ہی میں عماد وسیم نے اپنی بیٹی عنایا عماد کی سالگرہ کے موقع پر سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، ’’ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی اینجل، بابا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔‘‘

تاہم اس پوسٹ کے جواب میں ثانیہ اشفاق نے بھی اپنی بیٹی کے نام پیغام جاری کیا جو خاصی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے لکھا: 

’’میری خوبصورت بیٹی کو پانچویں سالگرہ مبارک ہو۔ تم ایک ایسے بچپن کی مستحق ہو جو محبت، تحفظ اور استحکام سے بھرپور ہو۔ یہ دیکھنا تکلیف دہ ہے کہ عوامی سطح پر ’بابا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں‘ جیسے پیغامات دیے جا رہے ہیں، جبکہ نجی طور پر اداروں کو بتایا جا رہا ہے کہ ماں اور بچوں کو بے گھر پناہ گاہ میں بھیجا جا سکتا ہے کیونکہ مالی معاونت بند کی جا رہی ہے۔ بچے صرف سوشل میڈیا پر لکھے گئے الفاظ کے نہیں، بلکہ حقیقی زندگی میں تحفظ، دیانت اور حفاظت کے حق دار ہوتے ہیں۔ جو بھی ہو، ماں ہمیشہ تمہارا تحفظ کرے گی اور ہر دن تمہیں محفوظ اور پیار کا احساس دلائے گی۔‘‘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثانیہ کے اس بیان کو سوشل میڈیا صارفین کی بڑی تعداد نے سراہا ہے۔ بیشتر افراد ان کے مؤقف کے ساتھ کھڑے نظر آئے اور ننھی عنایا کو ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں سے نوازا۔ کئی خواتین صارفین نے بھی ثانیہ کی ہمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کھل کر بات کر کے ایک اہم مسئلے کی نشاندہی کی ہے۔
