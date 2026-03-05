ایران اسرائیل جنگ کے کشیدہ ماحول میں نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ اُن کی میمز وائرل

سوشل میڈیا صارفین نے شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ اُن کو بھی جنگ کی بحث میں گھسیٹ لیا ہے

March 05, 2026
ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے جہاں عالمی سیاست میں ہلچل مچادی ہے، وہیں سوشل میڈیا صارفین نے اس صورتحال کو طنز و مزاح کا رنگ دیتے ہوئے شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ اُن کو بھی بحث میں گھسیٹ لیا ہے۔

حالیہ دنوں مختلف پلیٹ فارمز پر کم جونگ اُن سے متعلق دلچسپ اور طنزیہ میمز تیزی سے وائرل ہورہی ہیں۔ یہ میمز ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف شدید فوجی کارروائیوں کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔

اس تنازعے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے اور خطے میں کشیدگی میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ تاہم اس ساری صورت حال میں سوشل میڈیا صارفین نے کم جونگ اُن کو ایک الگ زاویے سے پیش کیا ہے۔

اگرچہ موجودہ تنازع براہِ راست ایران، امریکا اور اسرائیل کے درمیان ہے، مگر انٹرنیٹ پر کم جونگ اُن کو ایک ایسے ’’تماشائی‘‘ کے طور پر دکھایا جا رہا ہے جو عالمی ہنگامہ آرائی کو دور بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ بعض میمز میں انہیں ’’فومو‘‘ یعنی موقع گنوانے کے خوف میں مبتلا مبصر کے طور پر پیش کیا گیا ہے، گویا وہ عالمی منظرنامے سے باہر رہ جانے پر پریشان ہوں۔

کئی صارفین نے طنزیہ انداز میں یہ بھی لکھا کہ میزائل تجربات اور جدید ہتھیاروں کی نمائش کے لیے مشہور رہنما اس وقت عالمی میدانِ جنگ سے مکمل طور پر غائب ہیں۔

ایک وائرل میم میں کم جونگ اُن کو دوربین سے دیکھتے ہوئے یا اسکرین پر نظریں جمائے دکھایا گیا ہے، جس کے ساتھ کیپشن درج ہے: ’’بیٹا، کیا تم صورتحال کی نگرانی کر رہے ہو؟‘‘ اس انداز نے انہیں مشرقِ وسطیٰ کی کشیدگی کو فاصلے سے دیکھنے والے متجسس ناظر کے طور پر پیش کیا ہے۔

اسی طرح بعض میمز میں یہ تاثر دیا گیا کہ جدید ہتھیاروں کے ’’بہترین کھلونوں‘‘ کے باوجود انہیں موجودہ کشیدگی میں شامل نہ کیے جانے پر شاید نظر انداز کیے جانے کا احساس ہو رہا ہوگا۔ سوشل میڈیا کی یہ تخلیقی مگر طنزیہ لہر اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ عالمی سیاسی بحران بھی آن لائن دنیا میں مزاحیہ انداز اختیار کر لیتے ہیں۔

 
