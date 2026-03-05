مشہور باڈی بلڈر مسٹر سرحد گولی لگنے سے جاں بحق

امین اللہ صافی گزشتہ روز حیدار کالونی میں دو فریقین کی لڑائی کے دوران گولی لگنے سے زخمی ہوئے تھے

ویب ڈیسک March 05, 2026
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس نیوز
پشاور:

خیبرپختونخوا کے مشہور باڈی بلڈر اور مسٹر سرحد کا اعزاز حاصل کرنے والے امین اللہ صافی دوگروپس کی لڑائی کے دوران گولی لگنے سے زخمی ہونے کے بعد دوران علاج جاں بحق ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق امین اللہ صافی گزشتہ روز افطاری کے بعد علاقے حیدار کالونی میں دو فریقین کے درمیان لڑائی کے دوران گولی لگنے سے زخمی ہوئے تھے۔

انہیں زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ ایک روز زیرعلاج رہنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جاملے۔

امین اللہ صافی نوجوان تن ساز تھے، جنہوں نے مسٹر سرحد کا اعزاز بھی حاصل کرر کھا تھا، ان کی نماز جنازہ جمعے کو 11 بجے چونا بھٹی حیدر کالونی میں ادا کی جائے گی۔

امین اللہ صافی کے بڑے بھائی ندیم صافی بھی باڈی بلڈنگ کوچ ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کے اہلِ خانہ پر سنگین الزامات، ایمان سے متعلق دھمکیوں کا انکشاف

رجب بٹ کے اہلِ خانہ پر سنگین الزامات، ایمان سے متعلق دھمکیوں کا انکشاف

 Mar 05, 2026 08:40 PM |
جواد احمد کے جارحانہ رویے کی ویڈیو وائرل، مشی خان اور عمران عباس کا سخت ردعمل

جواد احمد کے جارحانہ رویے کی ویڈیو وائرل، مشی خان اور عمران عباس کا سخت ردعمل

 Mar 05, 2026 08:26 PM |
شادی سے متعلق وائرل انٹرویو پر علی رحمان خان کو پچھتاوا کیوں ہے؟

شادی سے متعلق وائرل انٹرویو پر علی رحمان خان کو پچھتاوا کیوں ہے؟

 Mar 05, 2026 06:06 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: ویورشپ کا نیا ریکارڈ قائم، آئی سی سی چیئرمین کا اہم بیان سامنے آگیا

Express News

پاکستان سپر لیگ سیزن گیارہ کا نیا لوگو جاری

Express News

بھارتی ٹیم کا انوکھا فیصلہ، چاند گرہن کے باعث پریکٹس سیشن منسوخ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ میں شامل ٹیمیں اور آفیشلز رل گئے، چوتھی بار مقام تبدیل

Express News

ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ؛ قومی ہاکی ٹیم نے تیسرے میچ میں آسٹریا کو شکست دے دی

Express News

نیوزی لینڈ کے کپتان کا پاکستان اور سری لنکا کے میچ سے متعلق بڑا بیان!

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو