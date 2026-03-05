پاکستان نے آذربائیجان اور ترکیہ پر ہونے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر ترکیہ اور آذربائیجان پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے دونوں ممالک کی حکومتوں اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ میں اپنے برادر ملک ترکی پر ہونے والے حالیہ حملے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتا ہوں اور اس مشکل وقت میں اپنی اور پاکستانی عوام کی طرف سے بہادر ترک بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کے اظہار کرتا ہوں۔
وزیراعظم نے کہا کہ اس طرح کے حملے قابل مذمت اور ایسے اقدامات سے مزید کشیدگی اور علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔
وزیراعظم نے خود مختاری کے احترام کو برقرار رکھنے اور خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے بات چیت اور سفارت کاری کی اہمیت پر زور دیا۔
وزیراعظم نے آذربائیجان پر حالیہ حملوں پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان آذربائیجان کی قیادت اور عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اور ایسے مذموم اقدامات کی مذمت کرتا ہے جو مزید بڑھنے اور علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام اور کشیدگی کو کم کرنے کیلیے بات چیت و سفارت کاری کا راستہ اختیار کیا جائے۔